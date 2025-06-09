نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع درجات الحرارة في مكة وطقس متقلب برابع أيام عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى على عدد من المناطق، خاصة في مكة المكرمة، إلى جانب نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح تقرير الأرصاد أن الارتفاع الحراري يشمل مناطق:

الشرقية

الرياض

القصيم

كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من:

الحدود الشمالية

الجوف

تبوك

حائل

المدينة المنورة

مكة المكرمة

احتمالات لهطول أمطار رعدية في بعض المرتفعات

لم يستبعد التقرير احتمال تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، وهو ما قد يُحدث تقلبات جوية محلية في هذه المناطق خلال ساعات النهار.

الرياح وحالة البحر على السواحل السعودية

البحر الأحمر:

الرياح السطحية:

شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج:

من 0.5 إلى 1.5 متر على الجزء الشمالي والأوسط.

من 0.5 إلى 1 متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر:

خفيف إلى متوسط الموج على الشمال والأوسط،

خفيف الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي:

الرياح السطحية:

جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج:

من 1 إلى 2 متر على الجزء الشمالي والأوسط.

من 0.5 إلى 1 متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر:

متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط.

خفيف الموج على الجزء الجنوبي.

توصيات للمواطنين والحجاج

مع استمرار موجات الحر والرياح النشطة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تنصح الجهات المختصة الحجاج والمواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة: