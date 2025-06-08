الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية تطبيق غرامات مالية صارمة على كل من يخالف أنظمة البيئة المتعلقة بالمحميات الطبيعية، حيث تصل قيمة الغرامة إلى 100 ألف ريال عند قطع أو إتلاف مسيجات المحميات ويأتي هذا الإجراء في توقيت موسم البحث عن نبات الفقع، ويهدف لحماية البيئة والحياة الفطرية والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية دزخضخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الفقع ممنوع؟ .. السعودية تفاجئ الجميع بعقوبات صارمة تصل لـ100 ألف ريال

المحميات الطبيعية في السعودية تمثل مناطق حساسة بيئيًا تضم أنواعًا نادرة من النباتات والحيوانات، وتُعد ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي في المملكة وزيادة الإقبال على جمع نبات الفقع، رغم فوائده الغذائية ومكانته في المطبخ المحلي، قد تؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة خاصة عند البحث العشوائي دون ضوابط.

العقوبات المشددة التي فرضتها القوات الخاصة للأمن البيئي تهدف إلى ردع المخالفين الذين قد يتسببون بتدمير هذه الموارد الطبيعية وعلى سبيل المثال دخول المحميات بدون ترخيص يعرض المخالف لغرامة قدرها 5000 ريال، في حين أن إتلاف مسيجات المناطق المحمية تُعد مخالفة جسيمة تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، بالإضافة إلى إلزام المخالف بالتعويض ومعالجة الضرر.

أسباب تشديد الغرامات وأثرها

تشديد العقوبات يعكس اهتمام المملكة بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي من خلال منع التعدي على الموارد الطبيعية فالغرامات الكبيرة تخلق رادعًا حقيقيًا يمنع كل من يحاول الإضرار بالبيئة، خاصة في ظل تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على هذه الثروات.

بالإضافة إلى العقوبات المالية تشجع القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر أرقام الطوارئ المخصصة، ما يعزز دور المجتمع في حماية البيئة ودعم جهود الدولة.

مسؤولية المجتمع والتعاون في حماية البيئة

حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة فقط بل هي مهمة مشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع بأكمله على كل فرد أن يدرك أهمية الالتزام بالقوانين البيئية وعدم التعدي على المحميات الطبيعية والتعاون في هذا المجال يضمن استدامة الموارد الطبيعية ويتيح للأجيال القادمة فرصة الاستفادة من بيئة صحية ومتوازنة.

كما تواصل المملكة جهودها بإنشاء المزيد من المحميات الطبيعية، ورفع مستوى الوعي البيئي، وفرض قوانين صارمة لضمان استمرارية حماية الطبيعة وهذا التوجه يعكس رؤية واضحة نحو التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي كجزء من الهوية الوطنية.