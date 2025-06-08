الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، عن تفاصيل مثيرة بخصوص عرضه لضم نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، وذلك بعد تصريحات اللاعب الأخيرة التي أحدثت جدلاً واسعًا، وحسم النادي خلال تصريحات خاصة مدى صدق وصحة حديث زيزو الأخير مع الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر.

نادي نيوم السعودي يقلب الطاولة بشأن تصريحات زيزو وعرضهم الضخم لـ الزمالك.. من الكاذب؟

كان زيزو قد صرح تلفزيونيًا يوم الجمعة الماضي بأن الزمالك رفض عرضًا بقيمة 6.5 مليون دولار من نادي نيوم، وذلك في أغسطس 2024، هذه التصريحات قوبلت بتكذيب من جانب مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار بالزمالك، الذي أكد أن أكبر عرض تلقاه النادي لزيزو لم يتجاوز 2 مليون دولار.

نيوم يكشف الحقيقة: عرض الـ 6.5 مليون دولار صحيح

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي نيوم خلال تصريحات صحفية، ما مدى حقيقة تصريحات زيزو، مؤكدًا صحة كلام اللاعب، قائلاً: “أرسلنا مفوضًا رسميًا من جانبنا إلى القاهرة لحسم الصفقة رسميًا مع الزمالك”، وأضاف المصدر: “كلام زيزو صحيح بالفعل، لقد وصلنا بالعرض الرسمي إلى 6.5 مليون دولار، لكن الزمالك كان لديه تخوف شديد من عودة اللاعب إلى الأهلي سريعًا، وطلب ضمانات كثيرة”.

نادي نيوم السعودي يقلب الطاولة بشأن تصريحات زيزو وعرضهم الضخم لـ الزمالك.. من الكاذب؟

وتابع المصدر في تصريحاته: “في النهاية، رفض محامي نادي الزمالك في ذلك الوقت العديد من البنود في العقد لمنع عودة زيزو إلى الدوري المصري عن طريق نادٍ آخر، لأنهم كانوا يريدون عودته فقط إليهم”.

لماذا كذب الزمالك؟

وبرر المصدر المسؤول في نادي نيوم تكذيب إدارة الزمالك لتصريحات زيزو، قائلاً: “من الطبيعي أن تكذب إدارة الزمالك تصريحات زيزو، بسبب موقفها الضعيف في الوقت الحالي بعد رحيل اللاعب بالمجان وإلى الأهلي، لأنهم لم يستطيعوا التوصل لاتفاق لبقائه أو بيعه بمقابل كبير مثل الذي قدمناه من نيوم، لكن تصريحات زيزو صحيحة”.

وعما إذا كان زيزو قد طلب الحصول على عمولة لوالده من الصفقة، نفى المصدر ذلك بشكل قاطع، مؤكدًا “بما يرضي الله، لم يحدث ذلك”.

وأتم المصدر حديثه مشددًا على جدية نادي نيوم في حسم الصفقة: “كانت لدينا جدية في حسم الصفقة سريعًا مع الزمالك ولذلك اتخذنا قرارًا بسفر مفوض رسمي إلى القاهرة للتعاقد مع اللاعب والعودة به في أغسطس الماضي”.