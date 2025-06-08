الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت مجموعة مدارس نور الغد الأهلية عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف التعليمية والإدارية الشاغرة بها في العديد من التخصصات،وذلك للعمل في مدينة حفر الباطن وفقاً لبعض الشروط والمعايير،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف نور الغد الأهلية.

وظائف تعليمية وإدارية شاغرة: مدارس نور الغد الأهلية تعلن عن فتح باب التوظيف بها

هناك مجموعة من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها مجموعة المدارس وهي كالتالي:-

- محاسبين ومحاسبات.

- معلمين. (جميع التخصصات)

- إداريين.

موعد وطريقة التقديم في وظائف مدارس نور الغد الأهلية