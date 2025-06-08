ابتداءً من اليوم .. المهندسين في السعودية على موعد مع مرحلة ذهبية لم يعهدوها

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية، أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية مع اعتماد أربع درجات مهنية جديدة للممارسين في هذا المجال يسعى هذا القرار إلى تعزيز مستوى المهنية للعاملين في القطاع وضمان المزيد من التنظيم والشفافية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير الكفاءات المحلية وتحسين جودة المخرجات ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الهيئة لتطوير المهنة عبر وضع معايير واضحة لمزاولة النشاط الهندسي مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية والسلوكية لضمان ممارسة هندسية احترافية وآمنة كما يتضمن القرار آليات لمراقبة أداء المهندسين ومعالجة المخالفات لحماية المهنة وتعزيز جودة الخدمات الهندسية المقدمة هخصنق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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يتضمن التعديل المعتمد تصنيف المهندسين إلى أربع درجات مهنية رئيسية وهي:

مهندس: الدرجة الأساسية التي تتيح لحامل شهادة البكالوريوس ممارسة العمل الهندسي.

الدرجة الأساسية التي تتيح لحامل شهادة البكالوريوس ممارسة العمل الهندسي. مهندس مشارك: تُمنح للمهندسين الذين اكتسبوا الخبرة المهنية المناسبة بعد الحصول على مؤهلهم.

تُمنح للمهندسين الذين اكتسبوا الخبرة المهنية المناسبة بعد الحصول على مؤهلهم. مهندس محترف: تُمنح لمن لديهم خبرة متقدمة وقدرة على إدارة المشاريع الهندسية.

تُمنح لمن لديهم خبرة متقدمة وقدرة على إدارة المشاريع الهندسية. مهندس مستشار: تُخصص لأصحاب الخبرات الطويلة والقدرات الاستشارية المتقدمة.

مجالات العمل الهندسي المصرح بها

بموجب هذا التعديل، يُسمح للمزاولين بالعمل في مجالات هندسية متعددة تشمل: