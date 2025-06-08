الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التوسع المستمر الذي يشهده سوق العمل السعودي برزت شركة المراعي كأحد اللاعبين الكبار في قطاع التوظيف، خصوصًا بعد إعلانها عن فتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من حملة مختلف المؤهلات، بدءًا من الثانوية العامة وحتى الدراسات العليا، وهذه الخطوة تؤكد التزام الشركة بدعم الكوادر الوطنية واستقطاب الكفاءات في مختلف المجالات ذدهفخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أضخم توظيف في تاريخ المراعي .. وظائف للجنسين في جميع مناطق المملكة الآن

العمل في شركة المراعي لا يقتصر على راتب جيد أو امتيازات مادية، بل يتجاوز ذلك إلى بيئة مهنية مستقرة تدعم التطور الشخصي والمهني، فالشركة تعتمد هيكلًا تنظيميًا احترافيًا يوازن بين متطلبات العمل والحياة الخاصة، وتوفر برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة، مما يمنح الموظف فرصًا فعلية للتدرج الوظيفي وبناء مستقبل مهني قوي.

أبرز الوظائف المتاحة في 2025

أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف المتنوعة تشمل مجالات تقنية، إدارية، هندسية وفنية، ومنها:

مدير تسويق الفئة

مدير مشروع – التطبيقات

مدير علاقات الموظفين

مبرمج

فني أنظمة الحرائق

أخصائي صيانة مزارع

محلل مشتريات

مساعد مدير تسويق تجاري

مراقب مخزون

موظف مشتريات

التخصصات المطلوبة

تعكس التخصصات المطلوبة تنوعًا كبيرًا في احتياجات الشركة، مما يفتح المجال أمام أصحاب الخلفيات العلمية المختلفة للتقديم:

الهندسة: الميكانيكية، الكهربائية، المدنية، الإلكترونية

العلوم: الزراعية، الكيمياء، الأحياء الدقيقة

تقنية المعلومات: الأمن السيبراني، البرمجة، نظم المعلومات

إدارة الأعمال: المحاسبة، المالية، الموارد البشرية، سلاسل الإمداد

الصحة والسلامة المهنية، التسويق، والإعلان

وظائف في جميع أنحاء المملكة

من المزايا المهمة التي تقدمها شركة المراعي، توفير وظائف في عدة مدن سعودية لتناسب الباحثين عن عمل في مختلف المناطق، ومنها:

الرياض

مكة المكرمة

الدمام

خميس مشيط

الهفوف

الخرج

حائل

شروط التقديم وطريقة التسجيل

التقديم متاح عبر الموقع الرسمي لشركة المراعي حيث يمكن للمتقدم اختيار الوظيفة المناسبة بناءً على المؤهل والخبرة ولا يشترط موعد نهائي صارم، ولكن التقديم سيُغلق بمجرد اكتمال العدد المطلوب، لذا يُنصح بالتقديم المبكر.