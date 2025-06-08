الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر برنامج حساب المواطن واحد من بين أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية التي تسعى إلى توفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويهدف هذا البرنامج إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تكون ناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة خصوصًا ما يخص زيادة الأسعار أو تعديل بعض السياسات الاقتصادية.

اعرف كم بتستحق.. رابط حاسبة حساب المواطن للاستعلام عن الدفعة 91 لشهر يونيو 2025

للاستفادة من حاسبة حساب المواطن يلزم على المستخدمين اتباع بعض الخطوات التي تمكنهم من التعرف على المبلغ المستحق:

في البداية يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

بمجرد الولوج إلى الموقع ستلاحظ وجود العديد من الخيارات قم بالبحث عن حاسبة الدعم أو حاسبة حساب المواطن.

تسجيل البيانات المطلوبة منها عدد الأفراد مع كتابة الدخل الشهري لكل فرد في الأسرة مع حالة السكن.

بعد تسجيل كافة البيانات التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

النقر على زر احسب لمعرفة قيمة الدعم المستحق.

ستظهر حينها النتيجة على الفور بعد عملية الحساب.

العوامل التي قد تؤثر على مبلغ الدعم المستحق

تقوم حاسبة حساب مواطن في استخدام العديد من المعايير الرئيسية لتحديد الدعم الذي تستحقه الأسر ومن بين هذه المعايير:

المستوى الاقتصادي والاجتماعي: وهذا لأنه من الممكن أن تكون بعض الأسر غير مؤهلة للحصول على الدعم وهذا يكون بناءً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية.

الدخل الشهري: يتم تحديد الدعم الشهري بناءً على دخل كل فرد في الأسرة حيث إنه كلما كان الدخل أقل زادت احتمالية الحصول على دعم أكبر.

عدد الأفراد التابعين والأسرة: الدعم قد يزيد في حالة كان عدد أفراد الأسرة كثير وهذا لأنه يتم احتساب تكلفة معيشة كل فرد بشكل منفصل.

حالة السكن: امتلاك بيت من الممكن أن يؤثر بشكل كبير على مقدار الدعم وهذا لأنه يتم تحديد الدعم بناءً على نوع السكن سواء كان مالك أو مؤجر.

يعتبر حساب المواطن أحد أشهر برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة السعودية الذي يعمل على تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير الدعم المالي اللازم لهم، الذي يساعد على توفير حياة كريمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.