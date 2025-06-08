الرياض - كتبت رنا صلاح - إن الاهتمام في المملكة العربية السعودية يزداد في هذه الفترة حول موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور، ويمثل هذا الموعد نقطة انتظار حاسمة لدى شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الدعم الشهري المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي وحساب المواطن في السعودية 2025: تحديثات مهمة للمستفيدين

قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور يونيو 2025، وسيكون في صباح يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 ميلاديًا، وهو يوفق 5 من ذي الحجة 1446 هجريًا، وهذا في حسابات جميع المستفيدين المسجلين ضمن الدفعة رقم 40 من برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

يأتي أيضًا موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور يونيو 2025 هذا الشهر في توقيت مثالي حيث يسبق حلول عيد الأضحى بخمسة إلى ستة أيام، وهذا ما يتم منحه من قبل المستحقين فرصة للاستعداد لمتطلبات العيد بطريقة مريحة ودون أي تأخير.

أهمية تقديم موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور

مناسبة العيد تعتبر من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في المملكة، وحرصت الحكومة السعودية على تقديم موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور يونيو 2025، وهذا قبل حلول العيد وهذا يعكس وعي الدولة باحتياجات المواطنين المستفيدين من هذا الدعم، ويمكنهم الاستفادة من:

شراء الملابس الخاصة بالعيد للأطفال والكبار.

توفير الاحتياجات الغذائية.

الإيفاء بالتزاماتهم المعيشية.

تحقيق نوع من الاستقرار النفسي خلال مناسبة العيد، وهو هدف اجتماعي مهم تسعى له الحكومة.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور يصرف شهريًا لبعض الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، وهذا ما يجعل موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور يونيو 2025 وهو محط انتظار الفئات التالية:

الأسر ذات الدخل المحدود.

ذوو الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.

العاطلين عن العمل بشرط التسجيل في منصات التوظيف.

كبار السن الذين ليس لديهم معيل.

المطلقات والأرامل مع أبناء.

لم يتم الإعلان عن أي زيادة في قيمة المعاش الخاصة بدفعة يونيو، ولكن يوجد العديد من التكهنات بإمكانية صرف مكرمة ملكية أو بدل إضافي، وهذا ضمن دفعة موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور.