الرياض - كتبت رنا صلاح - في الآونة الأخيرة انتشرت شائعات حول توسيع مناطق الهدم في مكة المكرمة لتشمل أحياء جديدة، مما أثار قلق المواطنين والمقيمين يتساءل العديد عن مدى صحة هذه الأخبار وكيفية التحقق منها بالإضافة إلى أهمية مكة المكرمة كمدينة مقدسة في هذا المقال نعرض الحقائق بناءً على تصريحات رسمية من أمانة العاصمة المقدسة ونقدم دليلاً عمليًا للاستعلام عن خريطة الهدم مع نصائح لتجنب الشائعات طجييص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توسع غير مسبوق في مناطق الهدد بمكة .. أحياء جديدة تدخل ضمن الإزالة وأمانة العاصمة تعلن تفاصيل هامة لأول مرة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بيانًا رسميًا نفت فيه الشائعات المتداولة بشأن توسيع مناطق الهدم في مكة المكرمة لعام 2025 وأوضحت أن آخر عمليات الهدم قد اكتملت في سبتمبر 2023 مشيرة إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية في المناطق العشوائية كما أكدت أن أي خطط مستقبلية ستُعلن فقط عبر قنواتها الرسمية ومن بين أبرز تصريحات الأمانة.

اكتمال عمليات الهدم في سبتمبر 2023.

جاري صرف التعويضات للمتضررين من الهدم السابق.

لا توجد قرارات رسمية حالياً بشأن توسيع الهدم في 2025.

تحذير المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة الفوضى.

كيف تستعلم عن خريطة الهدم في مكة المكرمة؟

قدمت الأمانة العامة خدمة إلكترونية للتحقق من المناطق المشمولة بخطط الهدم إليك كيفية الوصول إلى هذه المعلومات: