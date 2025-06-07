الرياض - كتبت رنا صلاح - اسهل طريقة للاستعلام عن صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور خطوة بخطوة، حيث إنه بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك يكثر اهتمام الفئات المستفيدة بمعرفة موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج الضمان الاجتماعي، والاستفادة من الدعم وتلبية احتياجاتهم للاحتفال بالعيد بدون مواجهة أي مشكلة؛ لهذا من خلال موقع سعودي أون سوف نوضح التفاصيل.

خطوة بخطوة | اسهل طريقة للاستعلام عن صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين وموعد الصرف يونيو 2025

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية فرصة الاستعلام عن صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهذا يتم باتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور“من هُنا“.

ثم النقر على أيقونة “رابط الخدمة”.

التسجيل بواسطة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لهما.

النقر على الملف الموحد وإضافة البيانات الشخصية اللازمة.

الموافقة على الأسئلة المطروحة ومراجعة البيانات.

النقر على أيقونة “الاستعلام” وسوف تظهر تفاصيل الدعم.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تحدد وزارة الموارد البشرية السعودية بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها لاستحقاق الدعم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهي جاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة.

يشترط أن يكون دخل الأسرة المستفيدة أقل من الحد المانع المحدد من قِبل الوزارة.

عدم الإقامة في دور الإيواء الحكومية.

لا بد من تقديم الأوراق التي تثبت الأهلية للحصول على الدعم.

ضرورة الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الوزارة.

موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك لعام 1446 هـ يتوافق مع صرف الدفعة الجديدة من دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو المُقبل، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن موعد الصرف ثابت في بداية كل شهر ميلادي، بالتالي يأتي الصرف يوم الأحد المُقبل 1 يونيو 2025م بدون أي تأخير أو تبكير.

تُعد خدمة الاستعلام عن صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور خطوة مهمة لجميع المستفيدين، فهي تساعد على معرفة مواعيد صرف الدعم والمبالغ المستحقة لهم بشكل شهري، وإتاحة فرصة التخطيط المالي الأفضل في سياق الظروف الاقتصادية الحالية.