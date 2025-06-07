الرياض - كتبت رنا صلاح - من باقة البرامج الداعمة التي تمنحها وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية هو برنامج سكني؛ والذي من اسمه يقدم الدعم إلى الأفراد من خلال منح وحدات سكنية بتسهيلات مادية ملائمة، ومن خلال موقع سعودي اون نشارك آلية التسجيل والشروط بالنسبة للمطلقات والأرامل

دعم سكني 1446 للمطلقات والأرامل: سجلي اسمك الآن واستفيدي من فرصة امتلاك منزل العمر

تتساءل الكثيرات من النساء المطلقات والأرامل ما إذا كنّ مشمولات بدعم سكني المقدم من وزارة البلديات والإسكان، ولهن نؤكد على إمكانية التسجيل بواسطتهن وذلك بالخطوات التالية:

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني بوابة دعم سكني “من هنا“.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم اختيار الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

من الواجهة الرئيسية يتم التوجه إلى خانة الخدمات.

تحديد خدمة التحقق من حالة الاستحقاق.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

تعبئة نموذج الطلب بالبيانات الشخصية للمطلقة.

إرسال الطلب وبعدها تظهر نتيجة الاستحقاق بصورة فورية.

لو كانت النتيجة “مؤهل” يتم إدخال البيانات المالية المطلوبة.

بعد ذلك يتم بدء رحلة الحصول على الوحدة العقارية الملائمة.

ما هي شروط الدعم السكني للمطلقات

بعد الكشف عن كيفية التسجيل في دعم سكني للمطلقات والمطلقات لا بد من التعرف على باقة الشروط التي لا بد من تحقيقها لقبول الطلب، وهي ما تأتي على النحو التالي:

يجب أن تكون المتقدمة حاملة الجنسية السعودية.

إقامة المرأة لا بد أن تكون داخل حدود المملكة العربية السعودية وبصفة دائمة.

يشترط أن يكون مضى على تاريخ الطلاق أو الترمّل الرسمي عامين على الأقل وذلك وقت تقديم الطلب.

لا بد من تقديم مستند رسمي لإثبات إعالتها لأبنائها.

يُمنع منح الدعم في حال كانت تمتلك مسكن ملائمًا أو لديها القدرة المالية التي تُمكنها من شرائه وهي ما تُقدر بخمس ملايين ريال سعودي.

لا يسمح بقبول الطلب لو كانت حصلت بالفعل سابقًا على دعم سكني سواءً خاص أو حكومي.

تقوم المرأة بتقديم طلب الدعم السكني لو كان لديها أبناء؛ ذكور غير متزوجين أقل من 25 عامًا أو إناث غير متزوجات.

هل يتم الحرمان من دعم سكني بسبب الضمان المطور

من باقة الاستفسارات التي قد تخطر على أذهان العديد من الناس الراغبين في الحصول على دعم سكني هو؛ هل يتم الحرمان من البرنامج أو رفض القبول فيه بسبب الضمان الاجتماعي المطور أم لا؟ والإجابة هي لا.

وذلك لأن الضمان المطور من البرامج الاجتماعية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وليس له علاقة بالبرامج السكنية أو التمويل العقاري التي بسببها يُمنع دعم سكني.

لا بد من التأكيد أن جميع المتطلبات والشروط في برنامج سكني قد تم استيفاؤها بالنسبة للراغبات في التقديم على برنامج سكني، وذلك من أجل ضمان الحصول على القبول فضلًا عن ضمان استمرار صرف الدعم.