الرياض - كتبت رنا صلاح - طريقة تجديد الشهادة الصحية عبر “منصة بلدي” بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تعتبر المنصة كواحدة من أهم المبادرات الرقمية التي أطلقتها المملكة لتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة، وأتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة تجديد الشهادة الصحية دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب؛ لذا عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض التفاصيل.

برابط مباشر | طريقة تجديد الشهادة الصحية عبر “منصة بلدي” بخطوات سهلة وبسيطة

تطلق السعودية خدمة تجديد الشهادة الصحية عبر منصة بلدي الإلكترونية بخطوات سهلة وبسيطة، وهي خطوة تعكس جهود الحكومة السعودية لتبسيط الإجراءات للمواطنين، ويتم الأمر باتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى صفحة تجديد شهادة صحية الرسمية “من هُنا” مباشرةً.

ثم النقر على أيقونة “بدء الخدمة” من واجهة الصفحة.

سيطلب إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

إضافة كلمة المرور في الحقل المخصص لها، وإدراج رمز التحقق بشكل صحيح.

بعدها النقر على زر “تسجيل الدخول”.

إدراج البيانات الشخصية والتحقق من كونها صحيحة، والتأكد من النتيجة الخاصة بالفحص الطبي.

إرفاق المستندات المطلوبة لإجراء التجديد.

سداد الرسوم المطلوبة بالطريقة المناسبة للمتقدم.

استكمال باقي الإجراءات لإتمام تجديد الشهادة.

شروط تجديد شهادة صحية عبر منصة بلدي

تفرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية بعض الشروط من أجل تجديد شهادة صحية عبر منصة بلدي الإلكترونية، وهي جاءت على النحو التالي:

دفع كافة رسوم تجديد الشهادة الصحية.

اجتياز الاختبار الصحي الذي تحدده الأمانة.

وجود رخصة عمل معتمدة للمؤسسة أو المنشأة.

إجراء الفحص الطبي من خلال وزارة الصحة السعودية وسلامة نتيجة الفحص.

تقديم طلب تجديد الشهادة الصحية عبر منصة بلدي.

إرشادات مهمة عند تجديد الشهادة الصحية

تظهر بعض الإرشادات والتعليمات المهمة التي ينبغي معرفتها عند تجديد الشهادة الصحية إلكترونيًا، وهي تأتي على النحو الآتي:

في حال مواجهة المواطن أي مشكلة في الربط فينبغي عليه الحصول على الدعم من قِبل المنصة.

قبل الخوض في تحديث الشهادات الصحية من الضروري التحقق من النتيجة الخاصة بالفحص الطبي.

إجراء عملية تجديد الشهادة الصحية يمكن القيام بها فقط بعد إتمام فحص طبي بالشروط المقررة.

تظهر منصة بلدي تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية لإتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية، والتي منها خدمة تجديد الشهادة الصحية بخطوات سريعة بدون بذل مجهود كبير.