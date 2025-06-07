تعرف عليه الآن | كيفية الاستعلام عن بيانات المستفيدين في الأحوال المدنية عبر أبشر 1446

الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى منصة أبشر الإلكترونية إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة للمواطنين السعوديين بشكل عام، وقد تساءل بعض المواطنين عن طريقة وكيفية الاستعلام عن بيانات المستفيدين في الأحوال المدنية وهل يمكن الوصول إليها عبر أبشر، حيث تعد خدمة تخص المستفيد بخصوص التحقق من وثيقة بيانات مواطن التي تم إصدارها من خدمة بياناتي المطورة، وسنقوم من خلال موقع سعودي اون بتوضيح كيفية الاستعلام عن بيانات المستفيدين في الأحوال المدنية عبر أبشر.

كيفية الاستعلام عن بيانات المستفيدين من الاحوال المدنية

يمكن أن يتم الاستعلام عن بيانات المستفيدين التي تخص التحقق من وثيقة بيانات المستفيد، ولذلك سنقوم بعرض وتوضيح تفاصيل كيفية الاستعلام عن بيانات المستفيدين في الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر عبر الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“.

اختر منصة “أبشر أفراد”.

اكتب رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور بطريقة صيحة.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اختر “الخدمات الإلكترونية”.

توجه إلى قائمة “الاستعلامات”.

اختر “خدمات الأحوال المدنية”.

توجه إلى “بياناتي المطورة”.

سيتم عرض وتوضيح جميع البيانات المسجلة بشكل واضح.

دليل استخدام خدمات الاستعلام عن الأحوال المدنية عبر أبشر

أصبحت خدمات منصة أبشر الإلكترونية مميزة ومتوفرة بصورة كبيرة في الفترات الأخيرة نظرًا إلى أنها تقوم بتغطية متطلبات المواطنين بخصوص الوصول إلى خدمات مميزة وفريدة بشكل عام، وسنقوم بعرض وتوضيح تفاصيل خدمات الاستعلام عن الأحوال المدنية عبر أبشر كالتالي:

خدمة البيانات الخاصة بكل مواطن أو مقيم وإمكانية تسجيل أي تحديث أو تعديل فيها.

حجز موعد في إحدى مكاتب الأحوال المدنية على مستوى المملكة.

الحصول على معلومات شخصية دقيقة والسماح للمواطنين بتعديلها.

الإبلاغ عن فقدان أي مستندات شخصية بطريقة إلكترونية.

تقديم طلب إصدار أي مستندات شخصية جديدة في حالة فقدانها أو تلافها.

إمكانية الاستفسار عن التأمين الصحي بطريقة إلكترونية.

تقديم طلب إصدار بطاقة الهوية الوطنية أو تحديث بيانتها.

الاستعلام عن استحقاق الحج وتقديم طلبات الحصول على تصريح.

تعريف أفراد الأسرة وتسجيل البيانات الشخصية الخاصة بهم.

تتميز منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية بسهولة جميع الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل الوصول إلى أي خدمة بشكل عام، وهو الأمر الذي يرتبط بضرورة تحقيق تحول شامل لمختلف الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة توفر الوقت والمجهود للمواطنين.