الرياض - كتبت رنا صلاح - خطوات إصدار سجل زراعي عبر منصة “نما” السعودية عبر الرابط الرسمي، حيث تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة على تقديم الكثير من الخدمات التي تخدم كافة العاملين في قطاع الزراعة، بما يساهم في تحسين القطاع وتعزيزه؛ لذلك عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض التفاصيل.

بالرابط | خطوات إصدار سجل زراعي عبر منصة “نما” السعودية 1446

تُتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية خدمة إصدار سجل زراعي، والاستفادة منها إلكترونيًا في أي وقت عبر منصة نما التابعة لها، وهذا باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع نما الرسمي“من هُنا” مباشرةً.

العثور على خدمة “إصدار سجل زراعي” من قائمة خدمات الأفراد أو الأعمال.

عند النقر عليها ستظهر صفحة بها تفاصيل الخدمة، يتم النقر على زر “طلب الخدمة”.

من ثم قراءة الشروط والأحكام جيدًا والموافقة عليها.

بعد ذلك بدء تعبئة بيانات الطلب المحددة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

ثم النقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط إصدار سجل زراعي في السعودية

تضع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بعض الأحكام من أجل الاستفادة من إصدار سجل زراعي رسمي، وهي جاءت على النحو التالي:

لا بد من وجود نشاط زراعي قائم سواء زراعي أو حيواني.

تقديم وثيقة ملكية، وفي حال أن الحيازة الزراعية مستأجرة يتم إرفاق عقد الإيجار من قِبل المالك مصدق مدته ثلاثة أعوام أو أكثر.

توفر وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية خدمة إصدار سجل زراعي حتى تُمكن كافة المواطنين والجهات الحكومية من استخراج السجل الزراعي في حال وجود نشاط زراعي أو حيواني بشكل سريع وسلس عبر منصة نما الرسمية.