الرياض - كتبت رنا صلاح - تحدث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء عن موسم الحج لهذا العام قائلاً: ما شهدناه اليوم من نجاح متواصل من أجل خدمة ضيوف الرحمن ماهو إلا نتيجة جهود دولتنا المباركة في خدمة ضيوف الرحمن،وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة،ونحن نواصل بذل قصارى جهدنا من أجل توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن.

ولي العهد السعودي: المملكة تعمل بكامل طاقتها من أجل خدمة ضيوف الرحمن

وفي الوقت ذاته أشاد ولى العهد بما يبذله كافة العاملون في كافة قطاعات الدولة،وكذلك المتطوعين من الرجال والنساء من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة المملكة،وذلك حتى يتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل سهولة وأمان.

وقد جاء ذلك في أثناء استقبال ولى العهد السعودي إلى الأمراء ومفتي عام المملكة وكافة المدعوين من دول مجلس التعاون والمسؤولين وقادة القطاعات العسكرية،وذلك من أجل تقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك في الديوان الملكي بقصر منى،نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقاد قامت المملكة في الوقت الحالي بتصفير كافة جهودها من أجل العمل على خدمة ضيوف الرحمن،وذلك عن طريق تقديم كافة الرعاية الطبية والصحية،وكذلك استخدام أحدث وسائل التقنيات الحديثة من أجل الخروج بموسم حج آمن دون جهد أو مشقة.