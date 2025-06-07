الرياض - كتبت رنا صلاح - سجلت تعاملات اليوم في سوق صرف العملات في المملكة العربية السعودية عن تراجع في سعر الريال السعودي مع أول أيام عيد الأضحى المبارك،وهذا أمر طبيعي في سوق العملات،حيث يكون هناك تحديث دائم طبقاً لحالة العرض والطلب،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة ٦ يونيو ٢٠٢٥

تراجع في سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية في تعاملات اليوم الجمعة ٦ يونيو ٢٠٢٥

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.٢٩٥٠٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٠٥٦

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٥.٠٩٢٥٢ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٤٣٤٩٤ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٩١٣ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٥٥٠. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٢١٢٤ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٣٨.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٤٠٧٨١. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ٠٩٥٧٥. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٨٩٩٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٣٤٨٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٤٧٧٤ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٤٢٨ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٦٨٧٧٤. ريال سعودي.

هكذا نكون قد عرضنا لكم تفاصيل سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة ٦ يونيو ٢٠٢٥.