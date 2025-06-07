الرياض - كتبت رنا صلاح - نبذة عن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ضتطنص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

تُعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية واحدة من أبرز المؤسسات الإنسانية في المملكة العربية السعودية، حيث تحظى بثقة كبيرة من المجتمع بفضل جهودها المتواصلة في مساندة الفئات المحتاجة وتعزيز استقرارها الاجتماعي من خلال تقديم مساعدات متنوعة تلبي احتياجاتهم الأساسية .

خطوات التسجيل للحصول على مساعدات مالية في رمضان 1446 من مؤسسة الوليد بن طلال تعرف على الوثائق المطلوبة وطريقة التقديم

تطلق المؤسسة سنويًا برامج خيرية تشمل توزيع الوحدات السكنية، توفير السيارات للأسر المحتاجة، وتقديم مساعدات مالية متنوعة. يتم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع جهات حكومية وجمعيات خيرية لضمان وصول الدعم بفعالية إلى جميع مناطق المملكة، مما يعزز من كفاءة توزيع المساعدات.

كيفية التسجيل في برامج الدعم الخيري

وفرت المؤسسة نظامًا إلكترونيًا حديثًا لتسهيل عملية التسجيل في المساعدات. يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال وابحث عن رابط التسجيل.

اختيار إنشاء حساب جديد من الصفحة الرئيسية.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، وتشمل:

الاسم الكامل.

رقم الهوية الوطنية.

البريد الإلكتروني (مع التأكيد).

رقم الجوال.

إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها لحماية الحساب.

تفعيل الحساب من خلال إرسال رقم الطلب إلى الحساب الرسمي للأمير الوليد على تويتر.

تحديد نوع المساعدة المطلوبة، مثل الدعم السكني أو السيارات.

الضغط على زر إتمام التسجيل وانتظار الرد بعد مراجعة الطلب.

تُعتبر هذه الخطوات بسيطة ومصممة لتسهيل الوصول إلى الدعم بسرعة وأمان.

شروط الاستحقاق للحصول على المساعدات

لتضمن المؤسسة وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وضعت معايير استحقاق واضحة يجب على المتقدمين الالتزام بها، وتشمل: