الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية من أبرز الموضوعات التي تحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين والمقيمين، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة وقطاعات النقل والخدمات . وتعمل الحكومة السعودية على تحديث الأسعار بشكل شهري بما يضمن توافقها مع الأسواق العالمية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق توازن فعّال بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع طثبزك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ارامكو تنشر تسعيرة جديدة للديزل في السعودية ولتر الديزل يصل لهذا السعر لأول مرة في تاريخ السعودية

يعتمد نظام تسعير الوقود في السعودية على مراجعة شهرية تُجريها شركة أرامكو السعودية، ويتم الإعلان عن الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي من خلال المنصات الرسمية. وتستند هذه الآلية إلى عدة عوامل رئيسية تشمل:

متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط العالمية.

احتساب تكاليف الإنتاج والنقل المحلي.

تطبيق سياسات اقتصادية تهدف لحماية المستهلك من الارتفاعات الحادة.

تحديث أسعار الوقود في السعودية لشهر مايو 2025

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن أسعار الوقود المعتمدة لشهر مايو 2025، والتي ستبقى سارية حتى التحديث القادم في 10 يونيو 2025. وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

بنزين 91: 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95: 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

الديزل: 1.66 ريال سعودي لكل لتر.

الكيروسين: 1.33 ريال سعودي لكل لتر.

غاز البترول المسال: 1.04 ريال سعودي لكل لتر.

لماذا متابعة أسعار الوقود أمر ضروري؟

تُشكّل أسعار البنزين والديزل مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا يعكس أداء السوق والطاقة في المملكة. كما تؤثر بشكل مباشر على حركة النقل والقطاعات التجارية، ولذلك فإن معرفة التحديثات الشهرية تساعد الأفراد والشركات في اتخاذ قرارات مالية سليمة وتخطيط الميزانيات بكفاءة.