الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025، مع عودة العمل بالبنوك بعد عطلة نهاية الأسبوع، ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار تأثير آليات العرض والطلب على حركة أسعار الصرف في السوق المصري ثدزفن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر الريال مقابل الجنيه المصري يفاجئ الأسواق المصرية اليوم!

في البنك المركزي المصري سجل سعر شراء الريال السعودي 13.47 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.50 جنيه، أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقر سعر الشراء عند 13.43 جنيه، وسجل سعر البيع 13.50 جنيه.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفع سعر الشراء قليلاً ليسجل 13.48 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 13.51 جنيه وهو الأعلى بين البنوك الكبرى اليوم، بينما سجل البنك التجاري الدولي CIB سعر شراء قدره 13.45 جنيه، وسعر بيع ثابت عند 13.50 جنيه.

ويرجح المحللون أن تظل أسعار الصرف عند مستوياتها الحالية على المدى القصير، في ظل استقرار نسبي في مؤشرات العرض والطلب، إلى جانب ترقب الأسواق لأية تطورات اقتصادية أو نقدية قد تؤثر على العملة المحلية.

هذا ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بعض التحركات الطفيفة في أسعار العملات الأجنبية، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الطلب على الريال السعودي من قِبل المسافرين.