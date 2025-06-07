الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد خادم الحرمين الشريفين أن عيد الأضحى يمثل فرصة لتجديد قيم الخير والسلام في جميع أنحاء العالم. جاءت هذه التصريحات عبر منصة «X»، حيث تناول الملك أهمية العيد في تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.

خادم الحرمين الشريفين يؤكد عبر منصة «X» أن عيد الأضحى يحمل الخير والسلام للعالم

كما دعا خادم الحرمين إلى تعزيز التسامح والتضامن بين جميع أفراد المجتمع، مشددا على ضرورة العمل سويا من أجل تحقيق السلام والازدهار وأشار إلى أن هذه المناسبة تسلط الضوء على أهمية التآخي والتعاون الذي يجمع الشعوب والثقافات.

تهنئة بالمناسبة

وقدم الملك تهانيه بمناسبة عيد الأضحى لأبناء وبنات المملكة وللأمة الإسلامية، متمنيا أن تعود هذه المناسبة بالخير والبركة على الجميع وعبر عن أمله أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالسلام والطمأنينة.

ودعوة لتقدير اللحظات العائلية

وشدد الملك على أهمية قضاء الوقت مع الأهل والأحباء خلال هذه المناسبة، حيث تعتبر الأعياد فرصة لتجديد العلاقات وتعزيز الروابط الأسرية دعا الجميع إلى تقدير اللحظات الجميلة والمشاركة في تعزيز الأجواء السعيدة.

يأتي حديث خادم الحرمين ليعكس عمق الروح الإنسانية التي يتمتع بها، ويبرز دور المملكة في نشر قيم الخير والسلام في العالم.