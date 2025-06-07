الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة تزايد بحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى في السعودية، وكان يترقب الموظفون في القطاعين العام والخاص الإعلان الرسمي، فهي من أطول العطلات الرسمية، حيث تحرص الحكومة على منح الموظفين فرصة كافية لأداء العبادات وزيارة الأقارب، ومن خلال موقع سعودي اون نتعرف على تفاصيل الإجازة ومتى تكون العودة.

خبر سار.. موعد عودة دوام الموظفين الحكوميين بالسعودية بعد عطلة عيد الأضحى رسميًا

إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع العام والخاص تتزامن مع استقبال حجاج بيت الله الحرام، واستعدادات كبيرة في البلاد من أجل هذا الحدث، فالعيد من المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة في المملكة، وتسعى الجهات المعنية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين في الراحة خلال هذا الوقت.

تنص المادة (128) من نظام العمل أن عيد الأضحى إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين، أما القطاع الحكومي فتحدد لائحة الإجازات مدة الإجازة ومواعيدها بناءً على التوجيهات الملكية واعتماد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أعلنت الجهات الرسمية في السعودية مؤخرًا أن موعد عيد الأضحى في السعودية من يوم الخميس من شهر ذي الحجة، والعودة إلى العمل في اليوم الخامس عشر من ذي الحجة، إلا إذا صادف هذا التاريخ يوم جمعة، فتكون العودة يوم السبت، أما في القطاع الخاص فتخضع العودة لتنظيم كل منشأة حسب طبيعة عملها وسياستها الداخلية، مع ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للإجازة الذي يفرضه نظام العمل.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع العام في السعودية

سوف يتمتع القطاع الحكومي السعودي بإجازة ممتدة تبدأ عادة من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتستمر حتى اليوم الرابع عشر من الشهر نفسه، وهذه الفترة الزمنية تتيح للموظفين فرصة كافية للاستعداد للعيد، وأداء العبادات وتهيئة الأضاحي وزيارة الأقارب.

دوام الموظفين الحكوميين بالسعودية بعد عطلة عيد الأضحى يعد من المعلومات المهمة، التي بحث عنها الكثير من المواطنين من أجل الاستعداد المبكر لروتين العمل.