الرياض - كتبت رنا صلاح - تحذيرات طبية هامة للأشخاص المصابين بالسكري: تجنب المشي حافياً لحماية القدمين

في تحذير جديد حول مخاطر المشي حافياً، أشار الأطباء إلى أهمية اتخاذ احتياطات خاصة عند التعامل مع القدمين، خصوصا لمن يعانون من مرض السكري.

تحذيرات طبية هامة للأشخاص المصابين بالسكري: تجنب المشي حافياً لحماية القدمين

تفيد الدراسات أن المرضى الذين يعانون من السكري هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات في الأقدام، مما يجعل الرعاية المناسبة ضرورية للحفاظ على صحتهم.

المخاطر الصحية

يؤكد الأطباء أن المشي حافياً يمكن أن يؤدي إلى جروح أو تقرحات، التي قد تتطور إلى مشاكل أكثر خطورة مثل العدوى.

ويشير خبراء الصحة إلى أن الالتهابات قد تتسبب في فقدان الأنسجة، بل وقد تصل الحالة في بعض الأحيان إلى ضرورة البتر لهذا يعتبر ارتداء الأحذية المناسبة من أكثر الطرق فعالية لتقليل هذه المخاطر.

الوقاية والتوعية

يلعب الوعي دوراً حاسماً في تحسين طرق رعاية الأقدام يجب على مرضى السكري أن يكونوا على دراية بكيفية فحص أقدامهم يوميا للتأكد من عدم وجود إصابات.

كما يجب عليهم استخدام أحذية مريحة وواقية، وعدم تجاهل أي علامات محتملة الخطر الجمعية الطبية تدعو إلى تنظيم ورش عمل توعويّة لتعليم المرضى كيفية العناية بأقدامهم.

التوصيات العامة

ينصح الأطباء بتفادي المشي حافياً، حيث أن هذا التصرف قد يبدو بسيطاً، لكنه يحمل عواقب وخيمة يجب على جميع المرضى، وبالأخص الذين يعانون من السكري، الالتزام بتعليمات الأطباء للحماية من التعرض للإصابات المهددة لصحتهم.