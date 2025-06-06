عاجل - 1.6 مليون حاج يؤدون شعيرة رمي الجمرات بأول أيام عيد الأضحى

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح الجمعة، الموافق لأول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء شعيرة رمي الجمرات في مشعر منى، والتي تُعد من أبرز مناسك الحج.

وقام أكثر من 1.6 مليون حاج برمي سبع حصيات على كل من الجمرات الثلاث، التي ترمز إلى مواقع مواجهة النبي إبراهيم للشيطان، وفق ما تقتضيه مناسك الحج.

بث مباشر.. الحجاج يؤدون شعيرة رمي الجمرات بأول أيام عيد الأضحى

وكان الحجاج قد أتموا الوقوف بعرفة الخميس، في الركن الأعظم من مناسك الحج، حيث أدوا الصلاة والدعاء على جبل عرفات، رغم الأجواء الحارة التي دفعت السلطات السعودية إلى حثهم على البقاء في خيامهم خلال ذروة النهار. ومع مغيب الشمس، اتجهوا إلى مشعر مزدلفة للمبيت وجمع الحصى استعدادًا ليوم النحر ورمي جمرة العقبة.

يُذكر أن السلطات السعودية اتخذت هذا العام سلسلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع حملات أمنية لضبط الحجاج غير النظاميين، ما ساهم في تقليل الكثافة البشرية في المشاعر المقدسة وتعزيز الانسيابية في أداء الشعائر.

صلاة عيد الأضحى في السعودية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن مواعيد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ في عدد من مناطق المملكة، حيث تختلف الأوقات حسب كل مدينة.

وبحسب الأوقات المعلنة، ستقام الصلاة في مكة المكرمة عند الساعة 05:52 صباحًا، وفي المدينة المنورة الساعة 05:47، بينما تكون في الرياض الساعة 05:18، وفي الدمام الساعة 05:01.

كما حُددت صلاة العيد في كل من أبها والباحة عند الساعة 05:48 صباحًا، وفي نجران الساعة 05:42، وجازان وتبوك الساعة 05:50، في حين تقام في بريدة الساعة 05:25، وفي حائل وسكاكا الساعة 05:32.

ودعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، والتوجه إلى المصليات قبل موعد الصلاة بوقت كافٍ.