الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد المنتخب السعودي لمواجهة مصيرية أمام منتخب البحرين اليوم في إطار الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 تُعقد المباراة بأهمية خاصة على ملعب البحرين الدولي حيث يتطلب الأمر من الأخضر تحقيق الفوز لضمان بقائه في المنافسة.

منتخب السعودية يواجه تحديًا صعبًا قبل مواجهة البحرين في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال

يواجه المنتخب السعودي تحديًا كبيرًا في تأمين التأهل للمونديال يتوجب عليه الفوز في مباراتيه المقبلتين ضد البحرين وأستراليا ليضمن مكانه في البطولة الكبرى جاءت هذه الضغوط بعد انتصار منتخب أستراليا المفاجئ على اليابان مما زاد من تعقيد الوضع.

طريق التأهل ليس مفروشًا بالورود

مع تحقيق أستراليا 16 نقطة وفارق 6 نقاط عن السعودية، يحتاج الأخضر إلى الانتصار بأربعة أهداف نظيفة في موقعة البحرين بالإضافة إلى الفوز على أستراليا في لقاء العودة بثلاثة أهداف دون رد ليُحقق المركز الثاني.

الساعة والتوقيت

تبدأ المباراة بين السعودية والبحرين في السابعة مساءً بتوقيت السعودية يُعتبر هذا اللقاء فرصة لصنع التاريخ والتأهل للمونديال، حيث يتطلع المنتخب السعودي لجعل هذه اللحظة حقيقية.

قنوات نقل المباراة

ستتولى مجموعة قنوات SSC وشبكة بي إن سبورت نقل أحداث اللقاء الهام، مما يُسهل على الجماهير متابعة كل تفاصيل المباراة.

مستقبل المنتخب السعودي سيكون على المحك في هذه الليلة الحاسمة، حيث تسود الأجواء مناخ دراماتيكي يضاعف من شغف المشجعين بالترقب والترقب.