الرياض - كتبت رنا صلاح - تعمل الحكومة السعودية على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الرفاهية والاستقرار السكني لهم حيث تقوم الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات للإسكان التنموي حيث تعمل هذه المبادرات على إتاحة منازل بالمجان للمواطنين الغير قادرين على شراء منازل، ومن خلال موقعنا سعودي أون اليوم سوف نتعرف على التفاصيل الكاملة.

لمستفيدي الضمان: فرصة ذهبية لتملك بيت حال استيفاء هذه الشروط.. سارع بالتقديم الآن

يتعين على المستفيدين استيفاء مجموعة من الشروط للحصول على منزل مجاني ومن بين أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط ألا يقل عمر المستفيد عن 25 عامًا.

يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يلزم أن يكون المتقدم من ضمن المقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

ينبغي أن يكون المستفيد محدود الدخل وغير قادر على تلبية احتياجات.

يشترط أن يكون المتقدم من ضمن مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

ألا يكون المتقدم قد قدم على هذا الدعم في السابق.

خطوات التقديم للحصول على منزل لمستفيدي الضمان المطور

في حالة توافر كافة الشروط من الممكن للأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور الحصول على منزل مجاني من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي سكني..

قم بإنشاء حسابك الشخصي من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة.

بعد إنشاء حساب قم بتسجيل الدخول إلى صفحتك الشخصية.

التحقق من حالة الاستحقاق للدعم السكني المتاحة في الملف الشخصي.

الاطلاع على كافة الشروط والأحكام.

ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ستتلقى حينها رسالة نصية على الهاتف توضح إذا كنت مؤهل للحصول على الدعم أم لا.

إذا كنت مؤهل للدعم يجب عليك استكمال الطلب.

قم بالنقر على زر استكمال الطلب لتكملة الإجراءات.

كتابة المعلومات المطلوبة.

تحديد نوع السكن الذي ترغب في الحصول عليه.

النقر على زر حفظ ومتابعة لإرسال الطلب.

تسعى الحكومة السعودية إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عنهم حيث عملت على إتاحة برنامج إلكتروني يمكن للمتقدم من خلاله الحصول على السكن الملائم له.