الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره العميق للمملكة العربية السعودية خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد جاء ذلك في سياق حديثه عن الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة الحجاج وتسهيل أداء مناسكهم بيسر وسهولة وقد أبدى الرئيس الإيراني امتنانه للخدمات المتنوعة التي تقدمها المملكة والتي تساهم في تعزيز تجربة المعتمرين والحجاج مؤكداً على التعاون المستمر بين البلدين في هذا المجال.

الرئيس الإيراني يشكر المملكة خلال اتصال بولي العهد على جهودها لخدمة الحجاج

خلال المحادثة، تم الإشادة بالدور الفعال الذي تلعبه السعودية في تنظيم موسم الحج بشكل يتجاوز التحديات وأكد الرئيس الإيراني على أهمية هذه الجهود التي تعكس التزام المملكة نحو إتاحة الفرصة لجميع المسلمين لأداء شعائرهم وقد أشار إلى أن هذه الخدمات ليست مجرد واجبات، بل تعكس روح الأخوة الإسلامية والتعاون بين الدول.

تعزيز التواصل بين البلدين

في ختام الاتصال تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في مجال إدارة الحشود وتقديم الخدمات وأعرب ولي العهد عن استعداد المملكة لاستمرار التعاون مع إيران في مختلف المجالات بما يعكس التزام السعودية بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا الاتصال في ظل أجواء متغيرة تشهدها المنطقة، حيث يسعى الجانبان للعمل على تقوية العلاقات وتعزيز الفهم المشترك.