الرياض - كتبت رنا صلاح - بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبار يتزايد اهتمام الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمعرفة التفاصيل التي تتعلق بإجازة البنوك في العيد حيث إن هذه الإجازة لا تقتصر فقط على موظفي القطاع المصرفي بل هي تمتد لتشمل عموم العملاء الذين يخططون لإجراء معاملاتهم المالية وسحب الأموال قبل توقف العمل في البنوك، ومن خلال موقعنا سعودي أون سوف نتعرف على التفاصيل.

عودة منتظرة.. موعد عودة البنوك السعودية تستأنف خدماتها المصرفية بعد عطلة عيد الأضحى 2025

تم الإعلان من قبل البنك المركزي السعودي أن إجازة البنوك في عيد الأضحى السعودية ستبدأ بعد نهاية يوم الأربعاء الموافق 8 ذو الحجة 1446 هـ، الموافق 4 يونيو 2025، بحيث يكون يوم الخميس 9 ذو الحجة هو أول أيام الإجازة الفعلية لكافة العاملين في البنوك.

ويجدر الإشارة إلى أن هذه التواريخ قد جاءت بالتنسيق مع إعلان المحكمة العليا في المملكة والتي قد أكدت على أن غرة شهر ذي الحجة 1446 كانت يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وأن يوم وقفة عرفة يوافق الخميس 5 يونيو 2025، فيما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

متى تنتهي إجازة البنوك في عيد الأضحى 2025 بالسعودية

بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي فإن إجازة البنوك في عيد الأضحى 2025 سوف تستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 الموافق 14 ذو الحجة 1446، ليكون أول أيام العودة للعمل رسميًا هو يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 الموافق 15 ذو الحجة 1446.

ويراعي في هذا التوقيت العطلة الدينية الرسمية ويمنح الموظفين في القطاع المصرفي فرصة من أجل الاستمتاع بأيام العيد إلى جانب الأهل كما يمنح ايضًا العملاء الوقت الكافي للاستعداد قبل العودة إلى الخدمات البنكية.

كيف يمكن أن تؤثر إجازة البنوك في عيد الأضحى على العملاء 2025

نظرًا إلى أن إجازة عيد الأضحى للبنوك تمتد على مدار 5 أيام فإن الكثير من العملاء سواء كانوا أفراد أو شركات يحتاجون إلى التخطيط المسبق قبل إنهاء معاملاتهم المالية بما في هذا:

صرف الرواتب.

التحويلات البنكية.

سداد الفواتير.

إيداع الشيكات.

التحويلات الدولية.

تمثل إجازة البنوك للعاملين فرصة مثالية من أجل الاستراحة والاسترخاء ولكنها تتطلب من العملاء التخطيط بشكل مسبق لإنهاء تعاملاتهم المالية بكل سلاسة، كما نصحت إدارات البنوك العملاء باستخدام القنوات الرقمية ومتابعة الأخبار البنكية.