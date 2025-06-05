الرياض - كتبت رنا صلاح - تعلن أمانة المنطقة الشرقية عن استعداداتها لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك وهذه الخطوة تأتي في إطار جهود الأمانة لتعزيز التجربة السياحية وتسهيل تنقل الزوار وجاءت التحضيرات لتمثل أهمية كبيرة في توفير بيئة مريحة وآمنة للجميع.

أمانة الشرقية تستعد لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك بتأهيل مرافقها العامة

تعمل الأمانة على تأهيل المرافق العامة والحدائق وتزيين الشوارع بأجمل الزينة وتشمل هذه التحضيرات نظافة الشوارع ورفع مستوى الخدمات الأساسية وقد تم نشر فرق عمل في جميع المواقع الرئيسية لضمان تلبية احتياجات الزوار وتأمين راحتهم.

فعاليات متنوعة

تخطط الأمانة لتنظيم فعاليات احتفالية متنوعة تشمل الأنشطة الثقافية والفنية وسيتم التركيز على تنظيم الفعاليات العائلية التي تناسب جميع الفئات العمرية والهدف من ذلك هو تعزيز الأجواء الاحتفالية وتقديم تجارب ممتعة للسكان والزوار على حد سواء.

التأكيد على السلامة العامة

تؤكد الأمانة على أهمية السلامة العامة خلال عطلة عيد الأضحى وفريق السلامة والأمن سيكون متواجدا لضمان سلامة الزوار ومراقبة الأوضاع في مختلف المرافق وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطط طوارئ للتعامل مع أي حالات غير متوقعة.

تختتم أمانة المنطقة الشرقية بالإعلان عن ترحيبها بالزوار من جميع المناطق وتأمل أن يكون عيد الأضحى مناسبة سعيدة ومليئة بالذكريات الجميلة لجميع الزوار.