الرياض - كتبت رنا صلاح - تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حديثًا بشأن نتائج مبادرة “صوتك مسموع” خلال شهر مايو 2025، وهي المبادرة التي أطلقتها الوزارة منذ أكتوبر 2018 كآلية مباشرة للتواصل مع المواطنين واستقبال شكاواهم ومقترحاتهم، مع العمل على تقديم الردود باستمرار وبسرعة، بهدف تدعيم الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز مستوى الاستجابة لاحتياجاتهم اليومية، في إطار التزام الدولة بتقوية جسور التواصل بينها وبين الجمهور.

التنمية المحلية تعلن تلقي مبادرة صوتك مسموع 138 ألف شكوى منذ انطلاقها وحل 98.6 في المئة منها

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن “صوتك مسموع” ما تزال تقوم بدورها المحوري كناقل لصوت المواطنين، من خلال استقبال الملاحظات والشكاوى والاستفسارات من أفراد المجتمع، والتعامل معها بشفافية وسرعة، حيث استطاعت منذ انطلاقها تلقي حوالي 881,423 رسالة عبر قنواتها المختلفة، تتضمن أكثر من 138,600 شكوى في مختلف المجالات، وتمكنت فرق العمل من حل 136,700 شكوى منها حتى الآن، بنسبة استجابة بلغت نحو 98.6%، ويجري حالياً استكمال إجراءات التعامل مع ما تبقى من الشكاوى.

وفيما يخص شهر مايو 2025، أفادت وزيرة التنمية المحلية بأن “صوتك مسموع” استقبلت 7,456 رسالة، كان من بينها 1,345 شكوى، تم التعامل مع 1,136 شكوى منها بنجاح، وهو ما يمثل نسبة حل وصلت إلى 84.5%، فيما يجري العمل الآن لحل 209 شكاوى متبقية. ولفتت الوزيرة إلى أن المبادرة توفر خدماتها عبر وسائل متعددة لتسهيل التواصل على المواطنين، من بينها الرقم الخاص بتطبيق واتس آب (01200353111)، وصفحة “صوتك مسموع” على منصة فيسبوك، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وكذلك الخط الساخن (15330).

وبينت الدكتورة منال عوض أن نوعية الشكاوى التي وردت للمبادرة خلال الشهر الماضي تنوعت، إلا أن أكثرها تكرارًا كان شكاوى الإشغالات بعدد 364 شكوى، ثم شكاوى جمع القمامة والتي بلغت 317 شكوى، وتلتها شكاوى مخالفات البناء بعدد 312 شكوى، بخلاف 303 شكاوى مرتبطة بتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. كما تم تسجيل 14 شكوى تتعلق بمخالفات فساد، إلى جانب 35 شكوى بشأن تعريفة الركوب والزّيادة في الأسعار، وقد تم تحويلها جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفيما يتعلق بتفاصيل قنوات التواصل، تلقى واتس آب 3,640 رسالة خلال مايو، شملت 1,104 شكاوى تم حل 938 منها بنسبة إنجاز بلغت 85%، بينما يجري حاليًا العمل على تسوية 166 شكوى متبقية. أما عبر صفحة “صوتك مسموع” على فيسبوك فقد استُقبلت 2,910 رسائل، تضمنت 153 شكوى حُلَّ منها 132 بنسبة 86.3%، وتبقى 21 شكوى قيد المتابعة؛ وبلغ عدد متابعي الصفحة 98,784 متابعًا حتى نهاية الشهر. كما وصل البريد الإلكتروني للمبادرة 906 رسائل، كان من بينها 88 شكوى، وتمت معالجة 66 شكوى منها، فيما استلم الخط الساخن 1,096 اتصالاً تلقت خلالها فرق العمل بلاغات تتعلق باقتراحات المواطنين، واستفسارات عن الشكاوى المقدمة، بالإضافة إلى بلاغات عن بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية، وتم توجيهها للجهات المعنية في المحافظات لمباشرة الإجراءات اللازمة.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية استمرارها في العمل على تطوير قنوات “صوتك مسموع” وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان تقديم مستوى خدمة يليق بتطلعات المواطن المصري، مع التأكيد على سرعة التعامل مع الشكاوى والاستجابة الفورية لكل ما يرد من مقترحات أو بلاغات، الأمر الذي يشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية في تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المحليات.