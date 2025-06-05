الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية جهودها المكثفة في مجال التوعية الدينية والإرشاد خلال يوم عرفة، وفق خطة متكاملة تهدف لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات. وتضع الوزارة في مقدمة أولوياتها إيصال التوجيهات والتعليمات الدينية الصحيحة للحجاج بلغات متعددة، سواء عبر الوسائل التقنية الحديثة أو من خلال التواجد المباشر للفرق الميدانية على الأرض، لتلبية الاحتياجات الدينية والاستفسارات الميدانية بشكل فعال وسريع.

125 شاشة تنقل 700 ألف رسالة توعوية للحجاج في مسجد نمرة

وفي إطار هذه الجهود، وزعت الوزارة عدداً من الكبائن التوعوية في أماكن حيوية بمشعر عرفات، حيث تم تخصيص ستة كبائن بجوار جبل الرحمة وثلاث أخرى بالقرب من مسجد نمرة. وتقوم هذه الكبائن بتقديم مجموعة من الخدمات للحجاج، مثل توزيع المنشورات والمطبوعات المتنوعة المتعلقة بأحكام الحج وآداب المناسك، بالإضافة إلى استقبال الاستفسارات والرد عليها من خلال متخصصين، إلى جانب توفير خدمات الاتصال الصوتي والمرئي مع الدعاة، مما يتيح للحاج الحصول على الإجابة الشرعية المباشرة بشكل مناسب وفي الوقت الملائم.

وفي مسجد نمرة تحديدًا، أولت الوزارة عناية خاصة لتعزيز الرسائل الإرشادية من خلال تجهيز 125 شاشة رقمية توعوية تُبث عبرها أكثر من 700 ألف رسالة بلغات مختلفة، مما يساهم في زيادة الوعي الديني لدى الحجاج وشرح تفاصيل مناسك الحج وآداب الوقوف بعرفة. كما تم توفير ستة أجهزة اتصال مرئي داخل المسجد تتيح الاستفسار المباشر والتفاعل مع الدعاة المؤهلين، بما يضمن دقة وسرعة الحصول على المعلومات الدينية.

ولم تغفل الوزارة جانب التواصل عن بعد مع الحجاج، حيث خصصت خدمة الهاتف المجاني التي تتيح للدعاة الرد على الأسئلة الشرعية من مقار إقامتهم في شتى مناطق المملكة، ما يسمح بتوسيع نطاق الخدمة والاستفادة منها دون الحاجة لوجود ميداني دائم، وييسر على الحجاج الوصول للردود الموثوقة بسهولة ويسر.

على صعيد التوعية المطبوعة، قامت الوزارة بتوزيع ما يزيد على 200 ألف نسخة من الكتب والكتيبات عبر الكبائن المنتشرة في أنحاء عرفات، وتتطرق هذه المطبوعات لشتى الموضوعات التي يحتاج إليها الحاج في يوم عرفة، لتوضيح أحكام الحج والمسائل الفقهية المرتبطة بالمشعر وتيسير أداء الشعائر.

أما فيما يخص التوعية الرقمية، فقد أطلقت الوزارة في يوم عرفة فقط ما يزيد على 15 مليون رسالة نصية قصيرة توجه إلى هواتف الحجاج المحمولة، وتحمل محتوىً إرشاديًا يهدف إلى توجيههم ومساعدتهم في أداء النسك بالشكل الصحيح، وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع ترمي لبث أكثر من 100 مليون رسالة طوال موسم الحج بعدة لغات، معتمدة أساليب تواصل مبسطة وشاملة لضمان سهولة فهمها من قبل كافة الحجاج.

وتعكس هذه المبادرات مجتمعة حرص وزارة الشؤون الإسلامية السعودية على توظيف أحدث التقنيات جنبًا إلى جنب مع العمل الميداني، لتقديم الدعم الإرشادي الأمثل لزوار بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر ومعرفة، في إطار خطة شاملة تواكب حجم التوافد الكبير على المشاعر المقدسة وتلبي احتياجات الحجاج من التوجيه والتوعية الدينية بكل كفاءة وفاعلية.