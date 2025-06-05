الرياض - كتبت رنا صلاح - في سياق سعي المملكة السعودية المستمر لتعزيز الأمن الوطني وتنظيم مسائل الإقامة والعمل، أطلقت وزارة الداخلية في السعودية حملة ميدانية شاملة تستهدف المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وقد تمت هذه الحملة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك الذي يمتد من 27 مارس إلى 2 أبريل 2025 فثغكم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بسبب مخالفة .. الداخلية السعودية تعلن أكبر حملة قبض وترحيل للوافدين

تلك الحملة لم تكن حملة تقليدية بل جاءت بمشاركة العديد من الجهات الأمنية التي شملت العديد من المناطق في السعودية وقد تم تنفيذ العديد من عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة التي أثمرت عن ضبط ما يزيد عن 18 ألف مخالف في وقت قليل لا يتعدى 7 ايام.

أرقام رسمية تكشف حجم المخالفات وتنوعها

طبقا للإحصائيات الرسمية التي صدرت من وزارة الداخلية في المملكة السعودية فإن الحملة التي نتحدث عنها أسفرت عن ضبط حوالي 18.407 مخالف تم توزيعهم طبقا لما يلي:

12.995 شخص مخالف لأنظمة الإقامة.

4.512 شخص مخالف لأنظمة أمن حدود البلاد.

1.900 شخص مخالف لأنظمة العمل.

وتلك الأرقام تعكس حجم الانتشار الواسع للمخالفين مما يستدعي جهود البلاد المستمرة والحاسمة من أجل مواجهة الظواهر المخالفة التي تهدد سلامة المجتمع وأمنه.

ضبط محاولات تسلل عبر الحدود

تلك الحملة لم تقتصر على ضبط المخالفين في السعودية بل شملت أيضا القيام بمراقبة دقيقة للحدود البرية، حيث نك ضبط 1260 شخص حاولو الولوج إلى السعودية بطريقة ليست نظامية، وقد تم توزيع الجنسيات التي تم إيقافها أثناء محاولة التسلل طبقا لما يلي:

66% شخص من الجنسية الإثيوبية.

28% شخص من الجنسية اليمنية.

6% شخص من جنسيات مختلفة.

وفي الناحية المقابلة تم ضبط 67 شخص مخالف وقت محاولتهم للخروج من السعودية بطريقة ليست نظامية وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في