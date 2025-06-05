نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس شديد الحرارة يوم عرفة و"الصحة السعودية" تحذر.. درجة الحرارة تتجاوز 42 وتحذيرات للحجاج من ضربات الشمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقفة يوم عرفة، اليوم الخميس، وذلك بعد أن سجلت درجات الحرارة على جبل عرفات 42 درجة مئوية، في ظل طقس شديد الحرارة قد يعرض الحجاج لمخاطر صحية خطيرة في حال عدم الالتزام بالإرشادات الوقائية.

"الصحة السعودية": احذروا الشمس في أوقات الذروة

شددت الوزارة ضمن حملتها التوعوية "حج بصحة"، على أهمية الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال فترة الذروة من الساعة 10 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأكدت الوزارة على ضرورة استخدام المظلات الواقية أثناء التنقل، وتغطية الرأس، وارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ذات ألوان فاتحة، مشيرة إلى أهمية شرب كميات كافية من المياه بانتظام حتى في حال عدم الشعور بالعطش، لتجنب الجفاف والمضاعفات المرتبطة به.

كما نصحت الوزارة الحجاج بعدم لمس أو السير على الأسطح الساخنة، حفاظًا على سلامة الجلد والوقاية من الحروق أو الإنهاك الحراري.

تقديم الاستشارات الصحية على مدار الساعة

وأشارت "الصحة" إلى أن سلامة الحجاج تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل عبر فرقها الميدانية والمنصات الرقمية على تقديم التوعية والإرشاد الصحي اللازم، داعية الحجاج إلى التواصل عبر الرقم 937 في حال الحاجة لأي استشارة أو خدمة طبية عاجلة.

توقعات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة في مكة والمناطق المجاورة

من جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، أوضح فيه أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، جازان، عسير، والباحة، وسط استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق متعددة تشمل المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية.

حركة الرياح وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة، وقد تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف في بعض المناطق.

أما في الخليج العربي، فستكون حركة الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، مع حالة بحر خفيف إلى متوسط الموج.