الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم وخلال أيام العيد، حيث أشار إلى أن طقس جدة أول أيام عيد الأضحى لطيف نسبيًا مع وجود أمطار ورياح نشطة على بعض المناطق بمدن المملكة وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض الأجزاء، ومن خلال موقع سعودي اون يمكنكم التعرف على توقعات الطقس لليوم وغدًا في السعودية.

صباح منعش.. طقس جدة أول أيام عيد الأضحى لطيف نسبيًا وتحذيرات من الرطوبة العالية ليلًا

المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أعلن عن حالة الطقس اليوم الموافق 5 يونيو 2025، حيث تتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في مدينة جدة بصورة محدودة بينما الطقس سوف يكون مائل للحرارة مع احتمال ظهور ضباب خفيف خلال الساعات الأولى من الصباح كما أنه يوجد توقعا بأن طقس جدة أول أيام عيد الأضحى لطيف نسبيًا مع ارتفاع مستوى الرطوبة

بينما في مدينة الطائف سوف تتكون عوالق ترابية نتيجة تكون الرياح المثيرة للأتربة والغبار بسرعات تصل إلى 40 -49 كم/ ساعة مما ينتج عنه تدني الرؤية الأفقية بينما الحالة الجوية في تبوك بالرغم من أنها معتدلة في الكثير من الأجزاء لكنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة العظمي مما يعتبر إشارة إلى الأجواء المائلة للحرارة.

توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية

من خلال الآتي يمكنكم التعرف على توقعات الحرارة المتوقعة اليوم 5 يونيو 2025 في بعض مدن المملكة العربية السعودية:

مكة المكرمة: العظمى 42، الصغرى 30.

جدة: العظمى 35، الصغرى 26.

نجران: العظمى 38، الصغرى 23.

الطائف: العظمى 35، الصغرى 23.

تبوك: العظمى 36، الصغرى 21.

المدينة المنورة: العظمى 43، الصغرى 29.

الرياض: العظمى 40، الصغرى 27.

حائل: العظمى 34، الصغرى 22.

الباحة: العظمى 28، الصغرى 19.

جازان: العظمى 36، الصغرى 30.

المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أعلن عن طقس جدة اليوم وأول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتوقع وجود حركة رياح نشطة تحمل أتربة وغبار مما ينتج عنه تدني الرؤية الأفقية.