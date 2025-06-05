الرياض - كتبت رنا صلاح - قام عدد كبير من المواطنين السعوديين بالتساؤل عن تفاصيل موعد صرف دعم حساب المواطن بطريقة عامة وذلك من أجل التعرف على تفاصيل الحصول على راتب الدعم المستحق نظرًا إلى بداية عيد الأضحى المبارك وهل سيتم تأخير موعد الصرف الخاص بالدعم، سنعرض عبر هذا المقال من خلال موقع سعودي اون موعد صرف دعم حساب المواطن في شهر يونيو.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة القادمة 2025 وقيمة المبالغ المستحقة والفئات المستفيدة

تساءل العديد من المواطنين السعوديين عن تفاصيل موعد صرف راتب ودعم حساب المواطن بشكل شهري، حيث يشكل الموعد اهتمام عدد كبير من المستحقين من أجل الوصول إلى موعد الصرف المستحق، ويذكر أن الدعم يتم صرفه في يوم عشرة من كل ميلادي، وهو ما جعل التساؤلات مستمرة بخصوص موعد الصرف هل سيتم تأجيله نظرًا إلى إجازة عيد الأضحى المبارك، وهل سيكون هناك أي زيادات في الراتب.

أكد حساب المواطن من خلال الرد على تساؤلات المستحقين للحصول على الدعم ومبلغ الراتب الشهري أن صرف راتب حساب المواطن سيتم إيداعه في حسابات المستحقين بداية من يوم الإثنين 10 يونيو في موعد الصرف بشكل طبيعي، دون تبكير أو تأخير، وذلك نظرًا إلى أن موعد صرف الراتب لا يتوافق مع عطلة أو أي إجازة رسمية، وأن موعد صرف الراتب سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك في المملكة، وتم التأكيد على عدم وجود أي زيادات في رواتب المسحقين.

الفئات المستفيدة من حساب المواطن

هناك فئات محددة في المملكة هي المستحقة للحصول على دعم حساب المواطن، وذلك على أساس ما اشارت له وزارة الموارد البشرية والتضامن الاجتماعي، وهذه الفئات هي:

المواطنين السعوديين المستقلين سكنيًا.

الأسر السعودية التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.

كل المواطنين الذين يحصلون على رواتب منخفضة أو متوسطة لا تغطي متطلباتهم.

المواطنات والسيدات السعوديات التي تعول عائلتها.

يشكل دعم حساب المواطن واحدة من أهم الخطوات والتفاصيل المميزة التي يهتم بها عدد كبير من الأسر السعودية بشكل عام، وذلك لكونه برنامج يقدم دخل شهري ثابت متمثل في دعم الأسر للحصول على دخل يساعد في تخفيف الأعباء والضغوط عنهم.