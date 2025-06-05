الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من الموظفين بالمملكة العربية السعودية هي تفاصيل استئناف دوام الموظفين الحكوميين بشكل رسمي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، لذلك سنوضح من خلال سعودي اون مجموعة من المعلومات حول موعد عودة الموظفين الحكوميين بعد العيد وهي واحدة من الأمور التي تم الإعلان عنها من وزارة الموارد البشرية.

عودة منتظرة.. وزارة الموارد البشرية تعلن تفاصيل استئناف دوام الموظفين الحكوميين رسميًا بعد العيد

فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن أن يعود الموظفون إلى أعمالهم يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، الموافق 15 من شهر ذي الحجة 1446 هـ، في حين يستأنف سوق الأسهم السعودي نشاطه يوم الأربعاء 11 يونيو.

وقفة عرفة وعيد الأضحى

بحسب الحسابات الفلكية سوف يكون يوم الخميس الموافق يوم 5 من يونيو لعام 2025 هو يوم وقفة عرفات حيث يقف الحجاج على جبل عرفات لأداء أحد أعظم مناسك الحج، وسوف يصبح أول أيام عيد الأضحى فسيكون الجمعة 6 يونيو 2025، حيث تبدأ شعائر الذبح بعد صلاة العيد، إحياءً لسنة النبي إبراهيم عليه السلام.

أبرز السنن و الآداب المستحبة في عيد الأضحى

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من السنن و الآداب المستحبة القيام بها في عيد الأضحى المبارك، سنوضح مجموعة من المعلومات حول تلك السنن فيما يلي:

التكبير الجماعي من فجر يوم عرفة وحتى غروب شمس اليوم الأخير من أيام العيد.

الاغتسال والتطيب ولبس أفضل الملابس قبل أداء صلاة العيد.

الامتناع عن الطعام قبل الصلاة لمن ينوي الذبح.

تبادل التهاني بين الأقارب والأصدقاء.

أداء الصلاة في الساحات أو المساجد.

تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من الموظفين في القطاع الحكومي هي الموعد عودة الموظفين للعمل مرة أخرى وهي واحدة من الأمور التي تم الإعلان عنها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول موعد استئناف دوام الموظفين الحكوميين بعد العيد.