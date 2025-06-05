الرياض - كتبت رنا صلاح - رفع المركز الوطني للأرصاد جاهزيته تزامنا مع اقتراب يوم عرفة، حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الحجاج وتوفير جميع المعلومات المناخية اللازمة لهم.

“الأرصاد” تعزز استعدادها ليوم عرفة والمبيت في مزدلفة

تنبؤات الطقس ليوم عرفة

من المتوقع أن تتأثر مناطق الحج بظروف مناخية متنوعة خلال يوم عرفة. تشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما يستدعي الحجاج الى اتخاذ احتياطاتهم اللازمة.

كما تم التأكيد على أهمية شرب الماء بشكل دوري لتجنب الجفاف. سيكون هناك أيضاً أمطار خفيفة في بعض المناطق، مما يتطلب من الحجاج الاستعداد للاحتمالات كافة.

الاستعدادات في مزدلفة

بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الجاهزية في منطقة مزدلفة، حيث سيقضي الحجاج تلك الليلة حتى يتوجهوا في اليوم التالي لرمي الجمار.

تم تجهيز مراكز الاستغاثة والمرافق الصحية لتقديم الدعم الطبي لمن يحتاجه كما تم نشر فرق الأمن لضمان تنظيم الحشود وتقديم المساعدة للحجاج لضمان سلامتهم.

أهمية التنسيق بين الجهات

يتضافر اليوم عمل العديد من الجهات المسؤولة عن تنظيم موسم الحج، وذلك من أجل تحقيق أعلى مستويات الأمان والراحة للحجاج ويعد التنسيق بين هذه الجهات أمراً أساسياً لضمان سير الموسم بشكل سلس وبدون أي معوقات.

تتطلع جميع الأطراف لضمان إقامة شعائر الحج في أمان وراحة، مع تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الحجاج.