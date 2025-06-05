الرياض - كتبت رنا صلاح - شرعت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في إتمام عملية تفويج الحجاج إلى مشعر منى، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لموسم الحج هذا العام وتشهد هذه الفترة حركة نشطة من قبل الحجاج الذين يسعون للوصول إلى منى في الوقت المحدد.

اكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى استعدادًا للوقوف بعرفة مع تسجيل 1.5 مليون حاج

تتضمن عملية التفويج تنظيمًا دقيقًا يضمن سلامة وراحة الحجاج وتقوم اللجان المعنية بتسهيل حركة الحجاج، حيث يتم استخدام حافلات مخصصة لهذا الغرض، مع توفير الخدمات اللازمة للحد من الازدحام وضمان انسيابية الحركة المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة أكد أن الاستعدادات لهذا العام تتم بفعالية.

تسجيل 1.5 مليون حاج من الخارج

حظي موسم الحج هذا العام بإقبال غير مسبوق، حيث تم تسجيل حوالي 1.5 مليون حاج قادم من خارج المملكة.

يعد هذا الرقم مؤشرًا قويًا على نجاح الخطط المعدة لاستقبال الحجاج، رغم الظروف العالمية المتعلقة بالوباء.

الخطة تشمل تنظيم الدخول والخروج من مكة والمشاعر بشكل يراعي جميع جوانب الصحة والسلامة العامة.

الاستعداد لموسم الحج

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لتوفير أفضل الخدمات للحجاج تشمل الاستعدادات تركيزًا على تعزيز مرافق الإسعاف والرعاية الصحية، وتقديم الدعم اللوجستي لضمان تجربة مثلى للحجاج أثناء أدائهم للعبادات.

انطلاقًا من هذه التحضيرات، يتوقع الجميع أن يكون موسم حج هذا العام مميزًا، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمحور للحج والعمرة عالميًا.