الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت وزارة التعليم السعودية فتح التسجيل لطلاب الروضة والصف الاول الابتدائي للعام الدراسي 1447، عبر نظام نور الالكتروني الذي يوفر وسيلة سهلة لتسجيل الطلاب دون الحاجة لزيارة المدارس. التسجيل متاح للطلاب من عمر 90 يوما حتى 6 سنوات، ويجب الالتزام بالشروط المطلوبة لضمان قبول الطلب.

كيف تسجل ولدك في الروضة والاول ابتدائي بنفسك وانت قاعد في بيتك بخطوات بسيطة وسريعة مع نظام نور الجديد

خطوات التسجيل في منصة نور من اهم الاجراءات التي يجب اتباعها بدقة لإتمام عملية التسجيل بنجاح. الدخول يتم من خلال الموقع الرسمي لنظام نور باستخدام حساب ولي الامر.

بعد تسجيل الدخول يتم اختيار “تسجيل الابناء” ومن ثم الضغط على “تسجيل طالب جديد”.

يجب الموافقة على الشروط والتعليمات، ثم تعبئة بيانات الطفل كاملة ومنها الاسم وتاريخ الميلاد ومعلومات التواصل.

بعد مراجعة البيانات يتم ارسال الطلب بالضغط على زر “تسجيل”.

هذا الاجراء يضمن تسجيل الطفل بطريقة منظمة ودون أخطاء.

الشروط الواجب توفرها لقبول التسجيل

شروط قبول تسجيل الطالب في نظام نور تلعب دورا اساسيا في ضمان انضمام الطفل الى النظام التعليمي بشكل صحيح.

يجب ان يكون عمر الطفل بين 90 يوما و6 سنوات. في بعض الحالات يطلب اثبات ان الطفل التحق بروضة معتمدة لمدة عام كامل.

يجب تقديم مستندات رسمية مثل شهادة الميلاد، بطاقة التطعيم، واي مستند يثبت العنوان الحالي بدقة.

توفر وثائق حديثة وصحيحة يساعد في قبول الطلب بسرعة ومن دون رفض.

اهمية استخدام منصة نور لتسجيل الطلاب لعام 1447

استخدام منصة نور الالكترونية للتسجيل يسهل على اولياء الامور اتمام اجراءات تسجيل الطلاب دون الحاجة للتوجه الى المدارس.رالنظام يوفر وقت وجهد كبيرين ويضمن دقة المعلومات وسرعة الاجراءات، ينصح بتحضير كل المستندات المطلوبة مسبقا ومراجعة البيانات قبل ارسال الطلب، هذا النظام الرقمي يعتبر الخيار الامثل في السعودية لادارة تسجيل الطلاب في مراحل الروضة والابتدائي بكفاءة وامان.