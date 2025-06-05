التسجيل في نظام نور يمثل الوسيلة الرسمية التي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية لتسجيل طلاب الروضة والصف الاول الابتدائي للعام الدراسي 1447، المنصة تسهل عملية التسجيل الالكتروني وتجنب الحاجة لزيارة المدارس، التسجيل مفتوح للاطفال من عمر 90 يوما وحتى ست سنوات مع الالتزام بالشروط المعتمدة لقبول الطلب.

سجل ولادك في الروضة والاولى ابتدائي بسهولة وبسرعة من غير تعب ولا دوشة مع نظام نور الجديد

اولا يتم الدخول الى موقع نور الرسمي عبر الانترنت باستخدام حساب ولي الامر.

بعد الدخول يتم اختيار قائمة تسجيل الابناء والضغط على تسجيل طالب جديد.

لابد من قبول الشروط والتعليمات الظاهرة على الشاشة. ثم تعبئة كافة بيانات الطفل بدقة شاملة الاسم وتاريخ الميلاد ومعلومات التواصل.

في النهاية يتم الضغط على زر تسجيل لارسال الطلب.

اتباع هذه الخطوات بدقة يسهل اتمام التسجيل بشكل صحيح.

الشروط اللازمة لقبول تسجيل الطلاب في نظام نور

الشروط المطلوبة لقبول التسجيل ضرورية لضمان ان الطفل يستوفي المتطلبات.

يجب ان يكون عمر الطفل ضمن المدى من تسعين يوما حتى ست سنوات.

احيانا يطلب اثبات ان الطفل التحق بروضة معتمدة لمدة سنة دراسية كاملة.

تقديم مستندات مثل شهادة الميلاد، بطاقة التطعيم، ووثيقة تثبت العنوان السكني ضروري.

توفر مستندات سليمة وحديثة يعزز فرص قبول الطلب دون مشاكل.

اهمية التسجيل عبر نظام نور للعام الدراسي 1447

نظام نور يعتبر الطريقة الامثل لاجراء تسجيل الطلاب الكترونيا في السعودية للعام الدراسي 1447،المنصة توفر الوقت وتقلل الجهد على اولياء الامور وتضمن دقة المعلومات المسجلة، تحضير المستندات اللازمة مسبقا والتأكد من صحة البيانات يساهم في سرعة قبول الطلب، نظام نور يعد الحل الامثل لادارة تسجيل الطلاب في رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي بفعالية.