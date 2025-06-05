الرياض - كتبت رنا صلاح - تقدم وزارة العدل السعودية خدمة طباعة الصك الإلكتروني عبر منصة ناجز بطريقة سهلة وسريعة، حيث تتيح للمستفيدين استخراج نسخة رسمية من الصك العقاري أو الشرعي باستخدام رقم الهوية فقط، وهذه الخدمة الرقمية تساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، مما يجعل الوصول إلى الصكوك الرسمية أمرًا بسيطًا ومتاحًا للجميع دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

صكك مطبوع قدامك دلوقتي.. طباعة صك إلكتروني من ناجز 1446 خطوة سريعة

تُعد خدمة طباعة الصك الإلكتروني برقم الهوية من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل عبر منصة ناجز، ويمكن تنفيذها باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة ناجز.

الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار قسم كتابات العدل.

النقر على خدمة الاستعلام عن الصك العقاري.

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد عبر حساب أبشر.

إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف المسجل.

كتابة رقم الصك ورقم الهوية الوطنية بدقة.

الضغط على زر الاستعلام لعرض بيانات الصك.

إدخال نوع الهوية وتاريخ الميلاد.

إدخال رمز التحقق المرسل عبر رسالة نصية.

عرض الصك والضغط على خيار الطباعة لحفظ نسخة إلكترونية أو طباعتها مباشرة.

خطوات تحويل الصك القديم إلى صك إلكتروني عبر منصة ناجز

ضمن جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات العقارية، توفر منصة ناجز خدمة تحويل الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية.

الانتقال إلى قسم كتابات العدل.

اختيار خدمة تحديث الصكوك.

الضغط على “الحصول على الخدمة”.

تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد أو بيانات الهوية الوطنية.

إدخال بيانات مقدم الطلب مثل الاسم، رقم الهوية، ونوعها.

إدخال بيانات الصك القديم: الرقم، المصدر، تاريخ الإصدار، ومساحة العقار.

تحديد القيود إن وجدت، مثل الرهن أو الوقف أو الوصية.

رفع صور واضحة للصك من الجهتين الأمامية والخلفية.

مراجعة البيانات وإرسال الطلب إلى كتابة العدل المختصة.

انتظار الموافقة وتحويل الصك إلى صيغة إلكترونية.

أهمية خدمة طباعة الصك الإلكتروني وتحديث الصكوك في المملكة

تعتبر خدمة طباعة الصك الإلكتروني عبر منصة ناجز من الخدمات الحيوية التي تساهم في تسهيل الإجراءات العقارية في المملكة، حيث توفر الوقت والجهد للمستفيدين وتقلل من الاعتماد على الأوراق التقليدية، كما أن تحويل الصكوك الورقية إلى نسخ إلكترونية يسهل التعامل معها في الجهات الحكومية ويعزز من موثوقية البيانات،

وهذه الخدمات تدعم رؤية المملكة في التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.