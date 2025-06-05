نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقفة عرفات...حالة الطقس في المملكة العربية السعودية غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوافد مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الطاهر، استعدادًا لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، وهو الوقوف على جبل عرفات، في أجواء إيمانية عظيمة تتخللها تحديات مناخية قاسية، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية.



طقس شديد الحرارة

حسب تقرير الأرصاد بالمملكة العربية السعودية، فمن المتوقع أن تشهد منطقة عرفات، يوم الخميس الموافق 9 من شهر ذي الحجة، درجات حرارة تصل إلى 47 درجة مئوية، مع رطوبة نسبية تتراوح بين 15% و60%، هذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة الشعور الفعلي بدرجات الحرارة، ورفع خطر التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس.



رياح مثيرة للأتربة

يُنتظر نشاطٌ للرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية بسرعة تصل إلى 35 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون محمّلة بالأتربة والغبار، مما يُسبب انخفاضًا في مدى الرؤية الأفقية ويزيد من صعوبة الظروف الجوية على الحجاج.

توجيهات صحية وتنظيمية للحفاظ على سلامة الحجاج

استجابةً لهذه الظروف الجوية الصعبة، دعت وزارة الحج والعمرة الحجاج إلى الالتزام بالبقاء داخل المخيمات في مشعر عرفات من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، تجنّبًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس في ذروة الحر، كما نبهت إلى ضرورة عدم التوجه إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة خلال هذه الفترة حفاظًا على سلامة الجميع.

أكدت الوزارة أيضًا على أهمية الالتزام بجداول التفويج الرسمية، وعدم التنقل مشيًا بين المشاعر، مع استخدام وسائل النقل المعتمدة فقط، وذلك للحد من الإرهاق والتعرض لأي طارئ صحي ناتج عن الطقس القاسي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها قدّمت أكثر من 81 ألف خدمة طبية للحجاج حتى الآن، تضمنت عمليات قلب مفتوح، وقسطرة، وخدمات طوارئ متقدمة، إلى جانب توفير أكثر من 3،500 سرير تنويم، منها 1،730 سريرًا للعناية المركزة، في إطار خطة طبية شاملة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز جودة خدمة ضيوف الرحمن.



ابتكارات تقنية لدعم الاستجابة الميدانية

في نقلة نوعية لتعزيز السلامة، دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود المستشفى الميداني التابع للوزارة في عرفات، بسعة 100 سرير، ويضم وحدات عناية مركزة وعيادات متنقلة، بالإضافة إلى "كبسولات طبية" حديثة، كما أطلق الوزير "السوار الصحي الذكي"، الذي يُستخدم لمراقبة الحالة الصحية لرجال الأمن في المشاعر المقدسة، وهو جزء من منظومة تقنية متطورة تهدف إلى تحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

أعداد الحجاج تتجاوز المليون وسط جهود ضخمة

حتى الآن، بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة أكثر من 1.18 مليون حاج، في واحدة من أكبر عمليات الاستقبال والتنظيم على مستوى العالم، وتعمل الجهات الرسمية على مدار الساعة لضمان موسم حج آمن، ومنظم، ومفعم بالطمأنينة والروحانية، بما يليق بمكانة هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين.

حالة الطقس في مصر

استعدادًا لصوم يوم عرفات، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الخميس تزامنا مع صيام يوم عرفات، متوقعة أن تشهد البلاد طقسًا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس يوم عرفات

وأوضحت الهيئة أن طقس النهار سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يميل للحرارة على السواحل الشمالية، ويظل شديد الحرارة على جنوب البلاد وسيناء، أما ليلًا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة، في بيانها اليومي، أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال أحيانًا على مناطق متفرقة، ما قد يؤثر على جودة الهواء خاصة في ساعات الظهيرة.

حالة البحرين

وفيما يخص الملاحة البحرية، حذرت الهيئة من اضطراب شديد في البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وهو ما يجعل ممارسة الأنشطة البحرية في تلك المنطقة غير آمنة.

أما البحر المتوسط، فيشهد حالة معتدلة إلى خفيفة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.25 إلى 1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا الخميس

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

العاصمة الإدارية 36 21

6 أكتوبر 36 21

بنها 35 22

دمنهور 33 20

وادي النطرون 35 20

كفر الشيخ 33 19

المنصورة 33 20

الزقازيق 35 21

شبين الكوم 34 20

طنطا 33 20

دمياط 27 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 34 19

السويس 33 21

العريش 31 19

رفح 30 18

رأس سدر 35 21

نخل 33 13

كاترين 30 12

الطور 33 22

طابا 33 21

شرم الشيخ 36 25

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 25 18

السلوم 30 19

سيوة 34 17

رأس غارب 34 24

الغردقة 35 24

سفاجا 34 24

مرسى علم 33 24

شلاتين 36 24

حلايب 34 25

أبو رماد 34 22

رأس حدربة 35 23

الفيوم 35 21

بني سويف 35 21

المنيا 36 20

أسيوط 36 21

سوهاج 37 22

قنا 39 24

الأقصر 40 23

أسوان 40 24

الوادي الجديد 37 23

أبو سمبل 38 24