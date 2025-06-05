نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المفتي العام للمملكة يستقبل المستفتين بمنى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ اليوم المستفتين، وذلك بمقر إقامته بمشعر منى.

ووجه سماحته بتكليف أصحاب الفضيلة للرد على استفسارات الحجاج خلال موسم الحج وهم: عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان على رقم الاتصال (0504222205)، وعضو هيئة كبار العلماء مفوض الإفتاء بمنطقة عسير فضيلة الشيخ الدكتور جبريل البصيلي على الرقم (0506741787)، ومفوض الإفتاء بمنطقة القصيم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الطيار على الرقم (0556377792)، ومفوض الإفتاء بمنطقة مكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بازمول على الرقم (0553480005)، ومفوض الإفتاء بمنطقة جازان فضيلة الشيخ الدكتور محمد شيبة على الرقم (0504577218)، وعلى رقم الإدارة العامة للإفتاء لتطبيق «واتساب» (0535256603)، سائلًا المولى تعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم.