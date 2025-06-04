نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1.5 مليون حاج تم تسجيلهم من خارج المملكة في مشعر منى استعدادًا للوقوف بعرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالعزيز الشلهوب تنفيذ المرحلة الأولى من تفويج الحجاج إلى مشعر منى بما يضمن سلامة الحجاج وراحتهم.

وأشار الشلهوب إلى ضبط 397 ناقلًا ومساهمًا في نقل حجاج، وصدور 357 قرارًا إداريًا بحق مخالفي أنظمة الحج، مؤكدًا أن الجهود الأمنية مستمرة لضمان سلامة ضيوف الرحمن وانسيابية تنقلهم بأعلى مستوى، مشددًا على أهمية التزام الجميع بالتعليمات، وأن نجاح الحج مسؤولية تشاركية، وستطال العقوبات كل من يضبط وهو ينقل حجاجًا دون تصريح، مشيرًا إلى الاعتماد على أحدث التقنيات وطائرات «الدرون» لحفظ أمن الحجاج.

فيما أشار المتحدث باسم وزارة الحج غسان النويمي إلى تسجيل أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا من خارج المملكة.

حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الخيام ذات الطابقين في مشعر منى وإطلاق نسخة محدثة لبطاقة نسك بسمات أمنية جديدة، لافتًا إلى وجود أكثر من 94 ألف شخص يعملون لخدمة ضيوف الرحمن، داعيًا الحجاج إلى التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.