نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مكة المكرمة.. وزير الإعلام يُدشّن منصة الصور السعودية للعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشّن وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، منصة الصور السعودية (cc.spa.gov.sa)، التي طوّرتها وكالة الأنباء السعودية، وتتيح الوصول المجاني إلى صور موثّقة، قابلة للاستخدام والمشاركة بموجب رخصة المشاع الإبداعي (CC BY-SA 4.0)، وذلك خلال زيارة معاليه لـ "ملتقى إعلام الحج" في نسخته الثانية، المقام في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأوضح رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلّف علي بن عبدالله الزيد، أن المنصة تُجسّد توجه "واس" لتوسيع الاستفادة من أرشيفها البصري، وتمكين صنّاع المحتوى حول العالم من استخدامه بحرية، ضمن بيئة منظمة تحفظ الحقوق وتشجع الإبداع.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة من مكة المكرمة يحمل بُعدًا رمزيًا يعكس مكانة المدينة في صناعة الرسالة السعودية إلى العالم، مؤكدًا أن المنصة تُعد خطوة لتعزيز الحضور البصري للمملكة في الفضاء الرقمي.

وتُقدّم المنصة صورًا عالية الدقة، وبتصنيفات منظمة، ومرفقة بمعلومات عن المناسبة وتاريخ النشر، وتُحدث باستمرار لتوثيق أحداث المشهد المحلي، مع دعم كامل باللغتين العربية والإنجليزية.

ويأتي المشروع امتدادًا لخطط التحول الرقمي التي تنفذها وكالة الأنباء السعودية، وتوجّهها نحو أدوات نشر حديثة، وشراكة أوسع مع المستخدمين والجهات الإعلامية.