نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كوريا بمنايبة انتخابه رئيسًا للبلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية.

وقال الملك المفدى: "بمناسبة انتخابكم، وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية كوريا، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".