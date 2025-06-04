نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضيوف الرحمن يستقرون في مشعر منى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 1446هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بهدي الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-.

ورافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى تحفهم العناية الإلهية، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته، لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وتميزت حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسة لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد، وسخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بواجبها على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج هذا العام، وبذل كل ما من شأنه التيسير على الحجاج ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة.