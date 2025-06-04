الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام وجه وزير الحج والعمرة تحذيراً لزوار بيت الله الحرام جاءت تحذيرات الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد في مكة المكرمة حيث أكد ضرورة الالتزام بالتعليمات المنصوص عليها للحفاظ على سلامة الحجاج.

وزير الحج يؤكد على أهمية عدم مغادرة ضيوف الرحمن عرفات مشياً إلى مزدلفة

شدّد الوزير على أن الخروج من عرفات إلى مزدلفة مشياً قد يعرض الحجاج لمخاطر كبيرة ودعا الحجاج إلى استخدام وسائل النقل المخصصة والمهيأة لهذا الغرض مشيراً إلى أهمية اتباع التعليمات لضمان سلامة الجميع.

تجهيزات الوزارة لموسم الحج

علّق المسؤولون على الاستعدادات الواسعة التي قامت بها الوزارة لاستقبال الحجاج وتم توفير تجهيزات خاصة تشمل سيارات الإسعاف والمرافق الصحية في جميع المحطات كما سيتم نشر فرق من المتطوعين لمنع أي إزدحام غير ضروري مما يسهم في تنظيم حركة الحجاج.

التعاون مع الجهات ذات العلاقة

أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات الأمنية والمدنية لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج كما تم تنفيذ خطط شاملة لمراقبة الوضع وتقييم استجابة الحجاج في كل مرحلة من مراحل الحج.

دعوة للالتزام والإيجابية

في ختام المؤتمر أكد الوزير على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة ودعا الحجاج إلى التعاون مع الجهات المنظمة لتجربة حج آمنة وميسرة مشيراً إلى أن كل الإجراءات تتخذ في صالح الحجاج وضمان سلامتهم.