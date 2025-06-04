نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: "توكلنا" رفيق رقمي موثوق يسهل تنقلات الحجاج ويعزز سلامتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المملكة العربية السعودية تطبيق "توكلنا"، الذي أطلقته السلطات السعودية، دوره المحوري كأداة رقمية متقدمة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1446هـ، من خلال منظومة خدمات تقنية تسهم في تسهيل أداء المناسك وتعزيز رحلة الحجاج من لحظة دخولهم مكة المكرمة وحتى مغادرتهم.

خدمات رقمية متكاملة تسهل أداء المناسك

يوفر تطبيق "توكلنا" للحجاج فرصة استعراض تصاريح الحج بكل سهولة ويسر، حيث يتم التكامل مع منصة تصريح الرقمية الموحدة لتصاريح الحج.

يشمل التطبيق عرض تصاريح الحج المختلفة، بما في ذلك بطاقة تصريح الحاج، تصاريح دخول مكة، تصريح العمل، تصريح المتطوع، تصريح المركبة، إضافة إلى بطاقة نسك بالتكامل مع وزارة الحج والعمرة من خلال منصة "نسك".

تطبيق "توكلنا" يسهم في تسهيل التنقلات اليومية

يعد "توكلنا" أداة رقمية موثوقة وفعالة تدعم تنقلات الحجاج اليومية، مما يوفر لهم تجربة أكثر سلاسة وطمأنينة.

يتميز التطبيق بتكامل الخدمات وسرعة الاستجابة، ما يجعله رفيقًا أساسيًا للحجاج أثناء تأدية المناسك.

خدمات متنوعة تلبي احتياجات الحجاج

يقدم تطبيق "توكلنا" مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات الحجاج اليومية، من بينها:

خدمة "أسعفني" و"نداء الاستغاثة"، التي تسهل طلب المساعدة في حالات الطوارئ بخطوات مبسطة.

خدمة الطقس، التي توفر توقعات يومية وآنية للظروف المناخية في المشاعر المقدسة.

خدمات مثل تحديد اتجاه القبلة، مواقيت الصلاة، المصحف الشريف، وغيرها من الخدمات التي تسهل أداء المناسك بكل راحة وأمان.

رؤية 2030 لخدمة الحجاج

يعد تطبيق "توكلنا" جزءًا من حزمة رقمية متكاملة تمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، في إطار رؤية السعودية 2030 التي تضع خدمة الحجاج والمعتمرين في مقدمة أولوياتها من خلال استخدام الحلول التقنية.

يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية الرسمية مثل App Store، Google Play، AppGallery، وGalaxy Store.