نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البعثة الطبية المصرية تبدأ موسم الحج بتشغيل 26 عيادة طبية في مكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى القاضي، رئيس شعبة مكة في البعثة الطبية المصرية، إن البعثة قد بدأت أعمالها هذا الموسم بقوة، حيث تم تشغيل 26 عيادة طبية في مكة للكشف على أكثر من 33.600 حاج مصري حتى الآن.

حالات صحية تحت المراقبة

وأوضح القاضي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن عدد الحالات التي احتاجت إلى دخول مستشفيات السعودية بلغ 88 حالة، تم شفاء 62 حاجًا منها، فيما لا تزال 26 حالة تحت المتابعة، من بينهم 6 حالات حرجة، لكنها في تحسن مستمر.

فرق طبية ميدانية في المشاعر المقدسة

وأشار القاضي إلى أن البعثة الطبية تعمل بشكل ميداني دائم في مشعري منى وعرفات، من خلال فرق مرور مجهزة، إضافة إلى تجهيز غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، السياحة، والتضامن الاجتماعي، وذلك لتنسيق الجهود ومتابعة الحالات الطبية الطارئة بشكل لحظي.

إرشادات صحية للحجاج

وأضاف القاضي أن الفرق الطبية تمر بشكل منتظم على المخيمات لمتابعة الحالة الصحية للحجاج، مؤكدًا على أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وذلك نظرًا لارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي قد تؤدي إلى الإجهاد الحراري، الجفاف، أو حتى الصدمة الحرارية.

كما شدد القاضي على أهمية شرب كميات كبيرة من المياه وتناول أطعمة غنية بالألياف والماء مثل الفواكه والخضروات، لتفادي أي مضاعفات صحية خلال تأدية المناسك.

التأمين الطبي الكامل للحجاج المصريين

واختتم القاضي حديثه مؤكدًا أن البعثة الطبية لن تتوانى عن التدخل في أي حالة طارئة، مشيرًا إلى استعدادها الكامل لتأمين رحلة الحج للحجاج المصريين بأعلى مستوى من الرعاية الصحية والسلامة.