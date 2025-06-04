الرياض - كتبت رنا صلاح - في بيان صحفي صدر عن المكتب الرئاسي، أكد رئيس كوريا المُنتخب أن الحوار مع الشمال يعتبر الخيار الأمثل لضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ويأتي هذا التصريح في وقت حساس حيث تستمر التوترات بين الكوريتين، مما يطرح تساؤلات حول الاستراتيجية المستقبلية.

رئيس كوريا المُنتخب يؤكد أهمية الحوار مع الجارة الشمالية بدلًا من اللجوء للحرب

أوضح الرئيس أن النهج المبني على الحوار يتفوق على التصعيد العسكري ومن خلال فتح قنوات الاتصال، يأمل في تخفيف حدة التوتر وتعزيز العلاقات ويعتبر اللقاءات المباشرة أساسية لبناء الثقة وسد الفجوات القائمة والرئيس أشار إلى أهمية استخدام الدبلوماسية كوسيلة لحل القضايا الشائكة.

دعوات المجتمع الدولي

في سياق متصل، أثنى العديد من قادة العالم على موقف الرئيس الجديد، داعين المجتمع الدولي لدعمه في جهوده الرامية لتحقيق السلام ويذكر أن هناك توافقا بين معظم القوى الكبرى على أهمية الحوار كسبيل لتحقيق الاستقرار.

تعهدات جديدة

الرئيس المُنتخب أبدى التزامه بمتابعة ملف الحوار بجدية وقد أكد أنه سيسعى بالتعاون مع حلفاء البلاد لضمان تحقيق النتائج المرجوة من لاجتماعاته المحتملة مع الجانب الشمالي وشعب كوريا الجنوبية يتطلع بشغف إلى خطوات عملية على أرض الواقع تعزز من فرص تحقيق السلام.